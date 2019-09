Diventano genitori a 74 e 78 anni dopo 59 anni di matrimonio: dopo una settimana, ricoverati in terapia intensiva

Dopo aver atteso 57 anni per avere il primo figlio, una coppia indiana sposatasi nel 1962 è riuscita – una settimana fa – a coronare la propria pluridecennale storia d’amore con la prole.

Erramatti Mangayamma, 74 anni, è riuscita a dare alla luce una coppia di gemelle dopo una estenuante attesa: la donna entrata in menopausa ormai 25 anni fa deve ringraziare una donatrice che le ha dato la possibilità di ospitare un suo ovulo, fecondato dal marito tramite fecondazione assistita.

La donna è entrata di diritto nel Guinness World Record, assieme al marito 78enne –

Raja Rao – che subito dopo il parto aveva dichiarato: “Grazie a Dio e ai dottori, sono diventato padre di due bimbe. Siamo la coppia più felice al mondo, quest’oggi”.

Come riportato dal dottore che ha assistito la donna nel parto, tutto è andato per il verso giusto anche se adesso entrambi gli anziani genitori si trovano in terapia intensiva: la donna, dopo il cesareo, ha sofferto una sorta di crollo psicologico legato al forte stress, mentre il marito ha avuto un attacco di cuore (come riportato dal The Times).

Fortunatamente i due non sono in pericolo di vita anche se quanto accaduto fa riflettere circa l’opportunità di due anziani di mettere al mondo due creature che avranno necessità di essere seguite in quel complicato cammino che è la vita.