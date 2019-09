Fiorentina-Juventus, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Terza giornata di Serie A al via con la super sfida al Franchi fra Fiorentina e Juventus. Il match è in programma oggi alle ore 15 e sarà visibile su Sky.

Il primo incontro della terza giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 è in programma nel primo pomeriggio di oggi: nell’anticipo delle 15, la Juventus di Maurizio Sarri è di scena a Firenze contro la Fiorentina guidata da Vincenzo Montella. La Juventus ha conquistato 6 punti nelle prime due giornate e nell’ultimo turno ha sconfitto il Napoli, nel big match giocato a Torino, con un rocambolesco 4-3 deciso all’ultimo minuto di recupero dall’autorete di Koulibaly.

I bianconeri scenderanno in campo con il tridente offensivo composto da Cristiano Ronaldo, Higuain e uno fra Bernardeschi e Douglas Costa (il brasiliano è favorito), mentre a centrocampo Khedira e Matuidi dovrebbero affiancare Pjanic come nelle prime due giornate di campionato.

La Fiorentina ha mostrato segnali incoraggianti rispetto allo scorso anno, ma è ancora inchiodata a 0 punti in classifica dopo le sconfitte contro Napoli e Genoa. Montella dovrebbe affidarsi a Ribery dal primo minuto con Chiesa e Boateng che completeranno il reparto avanzato. Castrovilli, una delle note più liete di questo inizio di campionato, partirà ancora dal primo minuto in mezzo al campo insieme a Pulgar e Badelj.

Le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella Ger., Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Ribery.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

La Fiorentina ospita la Juventus al Franchi: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Fiorentina-Juventus è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15 su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Fiorentina e Juventus si affronteranno per la 161esima volta in Serie A: il bilancio è nettamente in favore dei bianconeri, che hanno vinto 77 volte contro le 33 della Fiorentina, 50 i pareggi. In casa della Fiorentina la sfida si è giocata ben 80 volte e qui il bilancio, invece, sorride alla compagine toscana con 27 vittorie contro le 23 bianconere e i 30 pareggi. Lo scorso anno la Juventus si impose con un netto 0-3 grazie alle reti di Bentancur, Chiellini e Cristiano Ronaldo.