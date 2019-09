Inter-Udinese, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Terza giornata di Serie A, l’Inter ospita a San Siro l’Udinese nel terzo anticipo del sabato. Il match inizierà alle 20.45 e sarà visibile su DAZN.

Inter-Udinese è l’anticipo serale del sabato della terza giornata di Serie A. I nerazzurri hanno iniziato al meglio la stagione vincendo contro Lecce e Cagliari e vanno alla ricerca del tris. L’Udinese, invece, dopo il successo iniziale contro il Milan, è incappato in una sconfitta interna contro il Parma alla seconda giornata.

Antonio Conte dovrebbe schierare in avanti Lukaku e Lautaro Martinez, reduce da una grande tripletta con la maglia della nazionale argentina, ma resta viva la candidatura di Alexis Sanchez. In difesa tornano a disposizione Godin e De Vrij che prenderanno regolarmente il loro posto nella difesa a 3 insieme a Skriniar. Barella favorito su Vecino a centrocampo.

L’Udinese proverà a fermare la corsa dei nerazzurri anch’essa con il suo consueto 352, ma Tudor ha qualche dubbio in avanti: De Paul è reduce da 87 minuti in nazionale e potrebbe inizialmente tirare il fiato lasciando spazio a Pussetto, mentre l’altra punta dovrebbe essere Lasagna, leggermente favorito su Okaka e Nestorovski.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Trost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul; Lasagna.

Inter-Udinese sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle 20.45. Il pre e post partita vedrà come protagonisti Diletta Leotta e Federico Balzaretti in diretta dal Meazza in San Siro di Milano. Se siete interessati a seguire il match e non avete alcun abbonamento su DAZN, potrete seguire la procedura guidata dal sito ufficiale e creare un profilo con i propri dati personali. Questa operazione permette di usufruire di un mese di prova gratuita, ma a condizione di farlo entro il prossimo 6 ottobre. Ecco come abbonarvi e usufruire del mese gratuito che DAZN concede ai nuovi abbonati, per farlo andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Dal 20 settembre, inoltre, ricordiamo che anche gli abbonati a Sky avranno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale 209.

A Milano i precedenti fra le due squadre sono nettamente a favore dell’Inter: i nerazzurri si sono imposti ben 25 volte, 11 sono stati i pareggi e 10 le vittorie dei friulani. Nella sfida dello scorso anno l’Inter si impose per 1-0 grazie a una rete di Mauro Icardi.