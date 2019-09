Meteo 15 settembre 2019 | Previsioni: cieli nuvolosi da Nord a Sud. Mattinata soleggiata al Sud

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

15 settembre 2019: nubi su tutto il territorio nazionale, anche se queste velature (più o meno spesse) non dovrebbero portare molti disagi né molte piogge (saranno sporadiche sulle Alpi). In mattinata meglio il Sud d’Italia, con cieli sereni ovunque. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo per il 15 settembre 2019: Nord

Mattinata che si apre con nuvole su Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia. Il sole farà capolino su parte di Veneto, Friuli, Trentino, Liguria ed Emilia-Romagna. Possibilità di piogge sporadiche sui rilievi alpini. Miglioramenti nel pomeriggio con una condizione di cielo sereno e soleggiato più diffusa. Nuvolosità diffusa, nelle ore serali, con le zone di montagna poste vicino al confine un po’ più sgombere. Miglioramento parziale, nella notte: i fenomeni nuvolosi interesseranno soprattutto le regioni nord-occidentali.

Previsioni meteo per il 15 settembre 2019: Centro e Sardegna

Nuvolosità diffusa su tutto il Centro Italia nella mattinata di domani. Aree soleggiate nel Lazio meridionale e in Sardegna centro-settentrionale (zona orientale dell’isola). Pomeriggio pressocché identico, con miglioramenti su Marche e zone interne della Toscana. Cieli nuvolosi nelle ore serali e notturne. Schiarite su Lazio e Toscana meridionale nelle ore più tarde.

Previsioni meteo per il 15 settembre 2019: Sud e Sicilia

Giornata che parte bene per le regioni meridionali. Sole e cieli sereni praticamente su tutto il territorio. Dal pomeriggio arriveranno le nuvole su Molise, Abruzzo, Puglia garganica, Calabria settentrionale e scentrale e Sicilia occidentale. Cieli sereni sul resto delle zone non citate. Nuvole serali su tutto il meridione, eccezion fatta per la Sicilia, la Calabria ionica e le Puglia adriatica. Situazione stabile nelle ore notturne, con cieli sereni sul Molise.

Previsioni meteo per il 15 settembre 2019: temperature, venti e mari

Le temperature minime faranno registrare dei mutamenti soltanto sulle aree pedemontane del Piemonte (in salita) e sulla Sicilia centro-settentrionale (in calo). Massime in rialzo su Alpi, Appennini e Sardegna orientale. In discesa, leggera, sulle coste occidentali della Sardegna e sulla Sicilia meridionale. I venti soffieranno con più intensità sulle regioni meridionali (ma non sulla Sicilia) e manterranno il regime di brezza sulle coste. Il Mare di Sardegna e lo Stretto di Sicilia saranno da poco mossi a mossi. Il Canale di Sardegna e il basso Adriatico saranno mossi. Da mosso a molto mosso lo Ionio, ma le onde ridurranno la loro intensità a partire dalle ore pomeridiane di domani.

Maria Mento