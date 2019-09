Napoli-Sampdoria, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Terza giornata di Serie A, Napoli-Sampdoria è il secondo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Napoli-Sampdoria, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio San Paolo di Napoli. I partenopei devono riscattare la sconfitta per 4-3 subita all’ultimo minuto a Torino contro la Juventus; la Sampdoria, invece, dopo un inizio molto complicato, frutto della doppia sconfitta subita contro Lazio e Sassuolo, è alla disperata ricerca dei primi punti.

In casa Napoli, Ancelotti dovrebbe insistere sull’ormai collaudato 4231, con Callejon, Fabian Ruiz e Lozano alle spalle di Dries Mertens. Buone notizie arrivano dall’infermeria con i recuperi di Insigne e Milik: il primo dovrebbe andare in panchina, mentre il polacco tornerà nella lista dei convocati la prossima settimana. In difesa, Koulibaly vorrà riscattare la brutta prestazione contro la Juventus.

La Sampdoria ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione e Di Francesco si affida al grande ex Fabio Quagliarella per invertire la rotta. Il neo acquisto Rigoni dovrebbe andare in panchina, spazio a Caprari. Qualche dubbio in difesa con De Paoli e Murru favoriti su Bereszynski e Augello.

Probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Lozano; Mertens.

Sampdoria (4-3-3): Audero; Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari.

Napoli-Sampdoria è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre al San Paolo sorridono ai padroni di casa: 24 le vittorie del Napoli, 19 pareggi e 9 successi della Sampdoria. Nella stagione scorsa il Napoli si impose con un netto 3-0 grazie alle reti di Insigne, Milik e Verdi.