Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 settembre 2019: i Gemelli non devono strafare in amore, i Vergine programmano ma rischiano di stressarsi

Sabato 14 settembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox, nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Le Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Per te, quelle che stanno per arrivare sono delle giornate davvero interessanti, e specialmente lo sarà quella di domani. Questo anche grazie alla Luna che presto entrerà nel tuo segno e che così ti regalerà delle grandissime soddisfazioni. Partiranno dei progetti che potrai continuare a coltivare e seguire anche nelle prossime settimane. Per avere dei risultati per dovrete attendere: armatevi di pazienza perché, a causa di Saturno dissonante, i frutti del vostro lavoro ci metteranno di più ad arrivare. Il weekend è buono per l’amore: se sei in coppia dedicatici con tutto te stesso;

Toro. Il Toro vince se cambia. Sembra strano dirlo a uno dei segni più conservatori dello zodiaco, anzi forse il più conservatore, ma ultimamente avete rivoluzionato la vostra vita. o per volontà o per costrizione, vi accorgerete che alla fine questi cambiamenti vi porteranno bene. Il periodo è buono per chi vuole mettersi in proprio, ma anche per i giovani che ancora studiano. Potrete fare tante cose interessanti e mettere a frutto i progetti che avete in mente. Le stelle sono ottime per chi vuole costruire una famiglia e avere dei figli. Periodo fertile;

Gemelli. Continua il momento no per i Gemelli che risentono ancora dei dispetti di queste stelle e delle situazioni poco favorevoli vissute fino a ora sul lavoro. Ci sono state incomprensioni, contenziosi, e persino qualche contenzioso legale che non si risolverà prima dell’autunno. In questi momento siete affaticati e anche se volete portare avanti i vostri progetti non riuscirete a farlo come vorreste. Dalla seconda metà di settembre le cose vanno meglio, soprattutto sul fronte sentimentale. Qualche tensione, tuttavia, sarà da evitare in questo fine settimana. Non strafate in amore;

Cancro. Stelle molto interessanti per il segno del Cancro che si avvia a un futuro più roseo perché, come ho già anticipato, Saturno opposto dall’anno prossimo non ci sarà più. Adesso hai la possibilità, molto buone, di scalare delle vette a livello professionale. La strada non è ancora perfettamente spianata e tra oggi e domani potrebbe arrivare una conferma, ma solo facendo uno sforzo. In amore volete risposte e conferme dal vostro partner: forse la distanza fisica porta tensione alla coppia.

Le stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone in questo weekend viene richiamato all’attenzione e dovrà fare delle scelte importanti in campo sentimentale. Non si possono più rimandare delle decisioni, come invece hai fatto nel passato. Le stelle di oggi e domani vi favoriscono e le coppie che hanno vissuto una crisi possono avere uno spunto per recuperare. Domani giornata interessante per gli incontri. Punta tutto sulle tue energie: possono essere il tuo punto vincente principale;

Vergine. Oggi è meglio evitare le tensioni, anche quelle che potrebbero nascere per futili motivi. Per il momento siete proiettai agli obiettivi da realizzare nel 2020, e fate bene a programmare in vista di quello che vi ho anticipato e cioè che il prossimo anno sarete uno dei segni più favoriti dello zodiaco. Attenzione, per, a non rimuginare troppo. Lo stress è dietro l’angolo e voi dovete pensare anche al presente, e cioè all’amore che domani sarà favorito;

Bilancia. La Bilancia cerca la serenità ma non la trova. Esattamente come accade al Cancro, anche voi patite l’influsso di Saturno che è dissonante dal 2018. Gli esempi più negativi li abbiamo in amore e il mio consiglio è proprio quello di evitare contrasti nei sentimenti, con le persone che frequentate o con il partner. Sul lavoro state cercando di realizzare una vostra idea. Questo, se da un lato è ottimo, vi impedisce però di dare spazio anche ad altro. Curate di più la vostra forma fisica;

Scorpione. Da due mesi a questa parte la vostra vita è cambiata. Magari avete chiuso un’attività lavorativa o l’avete cambiata. Questo inizialmente può sembrare negativo, perché i cambiamenti sono sempre destabilizzanti, ma alla lunga potrebbe rivelarsi un bene. C’è un positivo recupero in amore, ma soltanto a una condizione: non dovete più pensare al passato ed entrare in conflitto con voi stessi. Il passato vi ha fatto male? Adesso dovete cercare di guardare avanti. Conflitti in risoluzione.

Le Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Vi sentite bloccati e vi capita spesso, in questo periodo, di avere dei presentimenti negativi. Non riuscite a trovare pace. Una persona sta cercando di screditarvi agli occhi di altri? Potreste entrare in scontro con lei. Già da giovedì è partita una fase discendente che vi fa sentire giù di tono. Siate cauti fino alla fine del mese;

Capricorno. Oggi il Capricorno che desidera parlare d’amore è favorito. Bene anche i chiarimenti. Le coppie che stanno insieme da tempo potrebbero far svoltare il loro rapporto grazie a una convivenza o al matrimonio. I single saranno aiutati con incontri interessanti. Oggi dovete conservare la vostra prestanza fisica in attesa di domani: sarà una domenica impegnativa, per cui sarà bene non fare le ore piccole;

Acquario. L’Acquario, finalmente, ha raggiunto un suo livello di serenità e di equilibrio. Lo abbiamo sempre detto, questo è un segno che ricerca la libertà e l’estrosità, e ultimamente le cose non sono andare proprio bene perché hai dovuto ricominciare a volte da zero e hai avuto molti problemi in termini di denaro. Pur nella sua follia, l’Acquario è un saggio. Ora si possono ottenere dei risultati: molto presto potrà accadere qualcosa di importante. L’amore vivrà un recupero in questo fine settimane, e anche le coppie in crisi ad agosto potranno sperare in un recupero. L’ultima parte del 2019 è finalmente dalla vostra parte;

Pesci. Con la seconda parte di settembre entrerete in un momento di profonda riflessione che riguarderà tutta la vostra vita sentimentale. Voi spesso vi ficcate nei guai anche solo per vendicarvi del vostro partner. Se cala l’attenzione o non vi sentite capiti potreste fare l’errore di guardarvi altrove. sentite distanza fisica con la persona che amate? cercate di avvicinarla. Sul lavoro vi sentite sulle spalle tutto il peso delle responsabilità. Fate vedere quanto valete e smettetela di subire delle ingiustizie.

Per ascoltare direttamente online l’oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento