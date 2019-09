Il premier Giuseppe Conte assicura: “Con il mio governo non ci sarà mai alcuna patrimoniale”

In un’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta del Mezzogiorno’ il premier Giuseppe Conte ha voluto tranquillizzare gli italiani su un punto in particolare: “Con il mio governo non ci sarà mai alcuna patrimoniale”.

Il premier Giuseppe Conte ha rilasciato nelle scorse ore un’intervista alla ‘Gazzetta del Mezzogiorno’, precisando che non sarà creata nessuna tassa sui patrimoni nei prossimi anni: “Assolutamente no, questo è fuori discussione. Con il mio governo non ci sarà mai alcuna patrimoniale”.

Conte ha anzi precisato: “Piuttosto siamo al lavoro con determinazione per evitare l’aumento dell’Iva e avviare un alleggerimento del carico fiscale, iniziando dai lavoratori”.

Giuseppe Conte: “M5s e Pd dovranno mettere da parte personalismi e protagonismi”

Parlando dei rapporti tra M5s e Pd, Conte ha sottolineato: “Dovranno mettersi da parte personalismi e protagonismi e favorire, quanto più possibile, una collaborazione che faccia prevalere i vantaggi del team building, del fare squadra”.

Il premier non ha, invece, commentato la possibile alleanza M5s-Pd già dalle prossime elezioni regionali: “Non entro nel merito di decisioni politiche così importanti che riguardano le due principali forze politiche di maggioranza. Il M5S e il Pd con spirito di sacrificio e senso di responsabilità, hanno dato avvio a questa esperienza di governo per il bene del Paese. Credo che abbiano dimostrato in queste settimane di avere la maturità politica nel compiere, oggi e in futuro, le scelte migliori, per l’Italia”.

Nella giornata odierna il presidente del Consiglio si è recato a Bari per l’inaugurazione della Fiera del Levante.