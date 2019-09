Tornano i cinghiali a Roma: stavolta si nascondono nei cassonetti

Cinghiali a Roma che passeggiano per le strade incuranti dei passanti. È questo un quadro visto e rivisto innumerevoli volte nel corso degli anni. Tra passeggiate notturne e invasioni delle strade cittadine, i capitolini si sono spesso lamentati di questa problematica. E stavolta invece l’episodio sfocia l’assurdo: l’animale è stato beccato all’interno di un cassonetto.

L’episodio bizzarro a Roma

Sembra proprio che Roma piaccia molto ai cinghiali. Tuttavia stavolta il bizzarro ritrovamento è stato dentro un cassonetto. Chi ha beccato il curioso animale all’interno del porta spazzatura si domanda ovviamente come ci sia finito. E nel frattempo qualche passante fotografa la scena in via Taverna, in zona Monte Mario.

Cinghiali a Roma: come ha fatto a salire nel cassonetto?

Secondo quanto riporta anche il Messaggero, l’animale è riuscito a scavalcare la discreta altezze di un cassonetto dell’immondizia per crogiolarsi al suo interno.

Dopo i primi avvistamenti, sono arrivate altre segnalazioni di cinghiali curiosi che occupavano le strade in quartieri semicentrali della Capitale. I ritrovamenti ormai sono sempre più frequenti, la loro diffusione purtroppo dipende anche dai troppi rifiuti presenti in strada.