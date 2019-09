Harry e Meghan, auguri speciali per il 35esimo compleanno del Principe e una nuova foto di baby Archie

Il 15 settembre del 1984 nasceva Harry, il secondogenito di Carlo e Diana. Oggi il principe festeggia il suo primo compleanno, il 35esimo, da papà: gli auguri speciali di Meghan e una nuovo foto di Archie per il popolo social

Auguri social e speciali per il Principe Harry. Oggi il secondogenito di Lady D e del Principe Carlo spegne 35 candeline e per lui si tratta anche di un compleanno diverso dagli altri, particolare a livello emotivo: il suo primo compleanno da papà del piccolo Archie. Per festeggiare l’avvenimento, sulla pagina Instagram dei Duchi del Sussex è apparsa una fotografia che è il collage di molte altre e che ripercorre le tappe essenziali della vita del Principe. L’ultima foto, inedita, è un’immagine in bianco e nero scattata in occasione del battesimo del piccolo Archie.

Il Principe Harry compie 35 anni, gli auguri social di Meghan Markle al marito

Buon compleanno al Principe Harry che oggi compie 35 anni. A celebrare l’evento, su Instagram, l’account ufficiale dei Duchi del Sussex attraverso un post molto commovente e con gli auguri speciali che Meghan ha voluto riservare al marito. “La tua dedizione alle cause a cui tieni tanto profondamente è, per me, un’ispirazione quotidiana. Sei per me il miglior marito del mondo e per nostro figlio il padre più sorprendente. Ti amiamo, i più grandi auguri”, ha scritto la Duchessa, terminando il messaggio con un grande cuore rosso.

Le nove fotografie scelte per realizzare il collage con il quale la pagina Instagram “Sussexroyal” ha voluto celebrare questo compleanno sono alcune molto tenere e tracciano le tappe principali della vita di Harry: da bambino, coccolato e amato dalla compianta Diana, fino al matrimonio con Meghan e al battesimo di Archie, passando per il legame con il fratello William, per l’impegno del Principe verso i meno fortunati e per i ruoli da lui ricoperti nelle forze militari.

Il Principe Harry compie 35 anni, quella foto inedita e dolcissima del piccolo Archie

La foto inedita di baby Archie inserita nel collage mostra il neonato con il suo abito da Battesimo, mentre mamma Meghan lo tiene amorevolmente in braccio. Il principe Harry, inginocchiato ai loro piedi, alza amorevolmente lo sguardo verso i figli. È la prima volta che la foto, scattata da Chris Allerton, viene mostrata ai followers della royal family.

Maria Mento