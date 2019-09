La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 16/09/2019 al 22/09/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. In attesa di tornare a seguire in diretta la classifica con gli appuntamenti televisivi di Mezzogiorno in Famiglia, è la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per il Cancro

Cancro. In amore per te è una lotta continua. Dovresti evitare di scegliere rapporti masochisti, sbagliati: spesso il Cancro lo fa inconsapevolmente. Tu sei un segno che paradossalmente ama di più quando soffre, ma adesso dovresti evitare di cacciarti in queste situazioni. Alcuni nodi possono arrivare al pettine. Buon fine settimana per chi cerca un’avventura. Dal punto di vista lavorativo, ora devi fare le scelte giuste. Sei in una fase di transito nonostante gli incarichi, anche importanti, che hai ricevuto. Fai attenzione ai soldi nella prima parte della settimana: da venerdì le cose cambiano e migliorano;

Quattro stelle per Ariete, Gemelli, Leone, Scorpione, Sagittario e Capricorno

Ariete. Grandi soluzioni per te sul lavoro, in questa fase. Soluzioni che potrebbero portarti a grandi acquisizioni. Le stelle sorridono agli studenti e a chi vuole rimettersi in gioco dopo un periodo di stop. In amore devi andare cauto. Se il mese scorso hai conosciuto una crisi ora non devi far crescere gli attriti nella coppia. Non esagerare con le polemiche ma discuti se c’è da farlo: tieniti sempre nella giusta misura delle cose. Devi puntare sulle persone giuste per e non su quelle irraggiungibili che vuoi conquistare solo perché ti piace il gusto della sfida;

Gemelli. I single devono vivere questo momento con liberazione e dare spazio ai nuovi amori, alle nuove emozioni, senza tornare a pensare alle delusioni che vi hanno fatto male nel passato. Chi è in coppia deve cercare di non riversare le tensioni nel rapporto col partner. Le coppie che durano da più tempo dovranno affrontare un problema di lavoro che rischia di fare male al legame. Per esempio, uno dei due potrebbe aver avuto un momento di fermo. Sul lavoro arriva la Luna nel segno e ti dà un aiuto nella giornata di venerdì. La seconda parte di settembre funziona meglio, nonostante tu abbia vissuto un disagio lavorativo nel passato.

Leone. Per il lavoro saranno proficue le giornate di lunedì e martedì e ti porteranno una buona idea. Possono arrivare degli avanzamenti di carriera e delle gratifiche. Addirittura, potrai rivedere positivamente una situazione che fino ad ora non aveva funzionato a livello finanziario. In amore, le stelle sono dalla tua parte e Venere di nuovo favorevole. Piccoli conflitti di coppia a cui non dovresti dare ascolto. Se una situazione sentimentale non ti va più bene potresti iniziare a guardarti altrove. Importanti gli amori nuovi, ma rischi di togliere spazio alla persona che ti interessa per la tua mania di protagonismo. Mi raccomando;

Scorpione. Buona la prima parte di settembre e ancora meglio questa continuazione. Sono cresciute le tue voglie di libertà e di cambiamento. Non vuoi perdere tempo con persone che cercano solo avventure. I rapporti che vanno avanti da tempo non vanno male ma potrebbero conoscere problematiche di natura economica. Dopo venerdì fortuna sul lavoro per gli Scorpione che attendono notizie: un nuovo contratto, una nuova prova o magari- semplicemente- un consenso. Giovedì e venerdì le giornate migliori della settimana;

Sagittario. Dopo i nervosismi che hai vissuto nei giorni scorsi, questa è una settimana di recupero. Giove è sempre favorevole e ti protegge sempre, permettendoti di chiudere nuovi contratti con facilità. Delle proposte, da non sottovalutare potrebbero arrivare lunedì. Giornate a cui fare attenzione, perché saranno sottotono, sono quelle i venerdì e sabato. Il desiderio di amare ritorna protagonista nella tua vita. si troverà più in difficoltà chi deve scegliere tra due storie o deve dare una risposta. Venerdì piccolo calo emotivo;

Capricorno. La settimana sorride ai Capricorno che si apprestano a fare una scelta sentimentale. A metà settimana le stelle ti consentono di trovare un’intesa con il tuo partner, in coppia, anche se adesso sei più tu a stabilire la direzione. Le stelle favoriscono l’ufficializzazione di una relazione, ad esempio i matrimoni. Sul lavoro la ruota gira a tuo favore e a breve potresti anche avere un colpo di fortuna. Il 2020 si conferma un anno ottimo per te e man mano che ci avviciniamo arriveranno cose positive. Lunedì fai più attenzione:

Cinque stelle per Toro, Vergine, Bilancia, Acquario e Pesci

Toro. I Toro sono favoriti dal punto di vista lavorativo e ora devono solo portare avanti i loro migliori progetti. Urano e Saturno stravolgono la vostra vita, in senso positivo, e vi possono regalare un cambio di ruolo anche all’interno della stessa azienda. La Luna nel vostro segno regala particolari benefici mercoledì prossimo. Fortuna, sul finire dell’anno, per le coppie stabili, anche se queste stelle favoriscono pure i nuovi incontri. Una crisi si può superare? Solo se a causarla sono stati problemi economici o personali. La settimana che sta per arrivare riporta la fortuna dalla tua parte;

Vergine. Le stelle vi portano bene in amore e la situazione di questo periodo vede il tutto essere molto coinvolgente, specialmente se avete avuto una conferma amorosa. Non datevi per vinti e siate più positivi: questo è il mio consiglio per chi esce da una crisi e ha paura di tornare a soffrire. Chi ha lavorato bene nel passato adesso potrà raccogliere i frutti del suo lavoro con delle conferme che stanno per arrivare. Favoriti gli studenti che vogliono studiare cose nuove e chi deve superare un esame. Giornate fortunate e interessanti quelle di metà settimana;

Bilancia. La Bilancia vive una situazione difficile dal punto di vista lavorativo. Tutto è molto precario, e quindi anche se vorresti cambiare lavoro e guadagnare di più ora non possono farlo perché la situazione non è ottimale. Si può trovare un equilibrio: non disperare. Positiva la giornata di venerdì. Il transito di Mercurio, Venere e Giove nel tuo segno ti aiuta. In amore questo significa una riappacificazione per le coppie in crisi o nuovi incontri se hai chiuso una relazione. Venerdì e sabato le giornate migliori per i sentimenti;

Acquario. Devi vivere con chiarezza i sentimenti e devi anche crederci di più. Questo in vista di un 2020 che promette di cambiare la tua vita. Anzi, stai già cambiando. Nel fine settimana le coppie in crisi si potranno riavvicinare. Scelte che cambiano la vita in vista. Venere, Mercurio e Giove favorevoli ti aiutano a cambiare rotta nel lavoro. Prima lavoravi troppo e guadagnavi poco? Ora le cose cambiano. Una buona intuizione arriverà sempre nel weekend;

Pesci. Le cose migliorano, sul lavoro, per i Pesci che nella prima parte di settembre si sono sentiti ostacolati magari da qualche persona nemica. Il gioco torna a tuo favore ed entro la fine dell’anno le stelle promettono buone soddisfazioni. La seconda parte del mese regala già qualcosa in più. Meno pianeti in opposizione per te, in amore, ti permettono di fare scelte migliori e di essere meno tormentato. Qualche fastidio può portarlo un ex, ma le relazioni sincere supereranno tutto. Attenzione a un flusso di tensione che ci sarà venerdì e sabato.

Maria Mento