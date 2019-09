Genoa-Atalanta, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Terza giornata di Serie A, il Genoa di Andreazzoli ospita l’Atalanta di Gasperini nel match delle 12.30 di oggi. Il match sarà visibile sulla piattaforma DAZN.

Genoa e Atalanta si sfideranno nel match della domenica a ora di pranzo valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Il Genoa ha iniziato alla grande la sua stagione pareggiando all’Olimpico contro la Roma e sconfiggendo in casa la Fiorentina. L’Atalanta, dopo il grande successo in rimonta contro la Spal, è stata sconfitta dal Torino nella precedente giornata e ha intenzione di riprendere la sua marcia.

Andreazzoli si affida a Pinamonti e Kouamè davanti, anche se cerca spazio l’eterno Goran Pandev. In difesa capitan Criscito sarà affiancato da Romero e Zapata. Schone guiderà il centrocampo dei genoani.

In casa Atalanta, Gasperini vuole concentrazione dai suoi ragazzi nonostante lo storico esordio in Champions League contro la Dinamo Zagabria in programma mercoledì prossimo. È possibile che il tecnico ricorra a qualche cambio rispetto all’undici base: ballottaggio Gomez-Malinovskyi sulla trequarti, mentre Zapata sembrerebbe favorito sull’altro colombiano Muriel. Palomino e Toloi hanno recuperato dai loro problemi fisici ma potrebbero partire dalla panchina.

Probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamè.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Djimsiti, Kjaer; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Genoa-Atalanta sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle 12.30 di oggi. Se siete interessati a seguire il match e non avete alcun abbonamento su DAZN, potrete seguire la procedura guidata dal sito ufficiale e creare un profilo con i propri dati personali. Questa operazione permette di usufruire di un mese di prova gratuita, ma a condizione di farlo entro il prossimo 6 ottobre. Ecco come abbonarvi e usufruire del mese gratuito che DAZN concede ai nuovi abbonati, per farlo andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Dal 20 settembre, inoltre, ricordiamo che anche gli abbonati a Sky avranno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale 209.

A Genova la sfida fra rossoblù e bergamaschi è stata giocata 35 volte: 16 le vittorie genoane, 12 i pareggi e 7 le vittorie dell’Atalanta. Nella scorsa stagione il Genoa si impose per 3-1 grazie all’autorete di Toloi e ai gol di Lazovic e Piatek, mentre a nulla servì all’Atalanta il momentaneo pareggio su rigore di Duvan Zapata.