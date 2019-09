Roma-Sassuolo, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Terza giornata di Serie A, la Roma di Fonseca di scena all’Olimpico contro il Sassuolo. Il match è in programma oggi alle ore 18 e sarà visibile su Sky.

Roma e Sassuolo si sfideranno nel match delle 18 di oggi valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie A. I giallorossi sono reduci da due pareggi: il 3-3 casalingo contro il Genoa e l’1-1 nel derby alla seconda giornata. Il Sassuolo nella scorsa giornata ha strapazzato in casa per 4-1 la Sampdoria, con lo scatenato Domenico Berardi autore di una splendida tripletta.

Fonseca andrà alla caccia del primo successo stagionale schierando Zaniolo, Pellegrini e il neo acquisto Mkhitaryan alle spalle di Edin Dzeko. Agli infortunati Under, Perotti e Zappacosta potrebbe aggiungersi anche Smalling per noie muscolari: al suo posto pronto Mancini. Il Sassuolo si affida al tridente Boga-Berardi-Caputo per scardinare la retroguardia giallorossa. De Zerbi farà partire inizialmente dalla panchina l’ex Defrel e si affiderà a un centrocampo composto da Obiang, Duncan e Traorè. Muldur favorito su Toljan per il ruolo di terzino destro.

Probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari G., Peluso; Traorè, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Boga.

Terza giornata di Serie A, la Roma ospita il Sassuolo all’Olimpico: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Roma-Sassuolo è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre all’Olimpico sono 6: in 2 circostanze si sono imposti i padroni di casa, mentre per ben 4 volte la sfida è terminata in pareggio. Il Sassuolo non ha mai vinto all’Olimpico contro la Roma. Nella scorsa stagione la Roma si impose con un netto 3-1 grazie a Perotti, Schick e Zaniolo, mentre per il Sassuolo andò a segno Babacar allo scadere.