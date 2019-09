Terza giornata di Serie A, dove vedere le partite delle 15 in diretta TV e in streaming?

Terza giornata di Serie A, l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite in calendario oggi pomeriggio alle 15: due partite saranno visibili sui canali Sky e una su DAZN.

Nel primo pomeriggio di oggi a partire dalle 15 si disputeranno tre match di Serie A valevoli per la terza giornata di campionato. La Lazio sarà di scena a Ferrara contro la Spal ancora ferma a 0 punti: i biancocelesti, reduci dal pareggio nel derby, si affideranno alla coppia d’attacco Immobile-Correa, mentre gli spallini punteranno tutto su bomber Petagna, già autore di un gol e un assist contro l’Atalanta.

Il Brescia farà il suo esordio stagionale al Rigamonti contro il Bologna di Sinisa Mihajlović: per i bresciani 1 vittoria e 1 sconfitta nelle prime due trasferte, mentre il Bologna ha conquistato 4 punti contro Verona e Spal. Il Brescia, in attesa del ritorno dalla squalifica di Balotelli, si affida a bomber Donnarumma per scardinare la difesa bolognese; il Bologna scenderà in campo con Orsolini, Soriano e Sansone dietro all’unica punta che sarà Palacio o Destro.

L’ultima sfida in programma alle 15 sarà Parma-Cagliari. I ducali sono reduci dal grande successo di Udine e vorranno continuare la loro marcia: per farlo si affidano a Kulusevski e Gervinho a supporto di bomber Roberto Inglese. Il Cagliari non ha ancora punti in classifica e ha subito pesanti defezioni: Cragno e Pavoletti resteranno fuori per parecchi mesi e in settimana si è fermato anche Nainggolan per un guaio al polpaccio. Il tecnico Maran si affida al neo acquisto Simeone e a Joao Pedro in avanti. Cigarini sostituirà Nainggolan in cabina di regia.

Terza giornata di Serie A, ecco dove poter vedere in diretta TV e in streaming le tre partite in programma questo pomeriggio alle 15

Ecco l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite di Serie A, valevoli per la terza giornata, in programma oggi pomeriggio in contemporanea:

Spal-Lazio alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252

alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252 Brescia-Bologna alle 15 su Sky Sport 253

alle 15 su Sky Sport 253 Parma-Cagliari alle 15 su DAZN

Sarà, inoltre, possibile seguire le due partite in programma su Sky sul canale Diretta gol a partire dalle 15 su Sky Sport, canale 251. Su Sky Go sarà disponibile anche il Live-Streaming e potrete seguire sia il canale Diretta gol sia le due singole partite in programma su Sky.

Se siete interessati a seguire il match in programma su DAZN, vi ricordiamo la possibilità di usufruire del mese gratuito che DAZN concede ai nuovi abbonati, per farlo andate su questo link