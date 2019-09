Verona-Milan, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Terza giornata di Serie A, il Milan di Giampaolo impegnato al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Hellas Verona e Milan si sfideranno questa sera alle 20.45 al Bentegodi in un match valevole per la terza giornata del campionato di calcio di Serie A. Il Verona è reduce da un inizio di campionato confortante con i 4 punti conquistati contro Bologna in casa (1-1) e lecce in trasferta (0-1). Il Milan, dopo il pessimo inizio di Udine, ha battuto il Brescia per 1-0 nelle precedente giornata e vuole dare continuità ai propri risultati.

Juric dovrebbe far debuttare dal primo minuti il neo acquisto Stepinski, ex Chievo Verona, con alle sue spalle Zaccagni e Verre. Veloso e Amrabat cuciranno il gioco in mezzo al campo. Il Milan si affida a Castillejo e Suso dietro a bomber Piatek, ancora alla ricerca del primo sigillo stagionale. In cabina di regia giocherà Bennacer con ai suoi lati Kessie e Chalanoglu, favorito sul brasiliano Paquetà. Romagnoli guiderà la retroguardia rossonera.

Probabili formazioni:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Chalanoglu; Suso, Castillejo; Piatek.

Terza giornata di Serie A, il Milan di scena al Bentegodi di Verona: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Verona-Milan è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di oggi sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Il campo di Verona è storicamente ostico ai rossoneri: nelle 27 partite complessive giocate al Bentegodi in Serie A, i padroni di casa si sono imposti 10 volte contro le 9 vittorie dei rossoneri, mentre 8 volte la sfida è terminata in parità. Il Milan negli ultimi 20 anni ha vinto sul campo veronese solamente in due occasioni. L’ultimo match su questo campo fra le due squadre si è disputato nella stagione 2017/2018 e l’Hellas Verona trionfò per 3-0 con le reti di Caracciolo, Kean e Bessa.