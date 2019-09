Chi è Sara Facciolini, concorrente a Tale e Quale Show 2019: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Sara Facciolini, concorrente a “Tale e Quale Show 2019”.

Sara Facciolini è tra i concorrenti della nuova edizione di “Tale e Quale Show” che ha ufficialmente aperto i battenti lo scorso venerdì, in prima serata su Raiuno. Ecco qualche cenno biografico sulla showgirl.

Sara Facciolini è nata a Sanremo, l’8 settembre 1978. All’età di quattro anni ha incominciato a studiare danza. Per la sua bellezza, mediterranea e prorompente, che l’ha aiutata ad entrare nel mondo dello spettacolo, è stata paragonata a Monica Bellucci. Oltre ad essere stata una delle “Professoresse” de “L’Eredità” di Carlo Conti, Sara è stata anche protagonista, per tre stagioni, del programma, in onda in prima serata su Raiuno, “I Migliori Anni” e del programma “E state in tv”. Ha fatto parte, inoltre, del corpo di ballo di “Domenica In” e di “Torno Sabato”.

Età, biografia e curiosità su Sara Facciolini

La showgirl è legata da qualche anno all’ex calciatore, ora suo marito, Giandomenico Mesto. La coppia ha due figlie: Nina ed Iris.

Maria Rita Gagliardi