Fabio Volo attacca Ariana Grande: “Se una viene vestita così io dico “ma chi è sto pu*****ne?”

A “Il Volo del mattino”, su Radio Deeejay, Fabio Volo attacca pesantemente la popstar mondiale Ariana Grande per il video della canzone “7 rings”.

Fabio Volo al centro dell’opinione pubblica (soprattutto sui social, attualmente il suo nome è trend topic su Twitter) per alcune dichiarazioni, alquanto moraliste e sessiste, rilasciate sul conto della popstar mondiale Ariana Grande. Durante il suo programma mattutino, in onda su Radio Deejay, “Il Volo del mattino”, lo scrittore ha criticato aspramente la cantante ed il suo videoclip musicale “7 rings”, definendo la giovane star troppo provocante e rea di mandare un messaggio sbagliato alle tante ragazzine che, in tutto il mondo, la seguono. Ecco cosa ha dichiarato Volo:

“Ero in palestra, sul tapis roulant, e c’erano i televisori con questi canali di video musicali. A un certo punto c’è una che si chiama Ariana Grande, bellissima ragazzina, mora… Sembra abbia 15 anni, vestita di rosa, tutta sexy… se vado a una festa e una viene vestita così dico “chi è ‘sto puttanun? Come si è intro*ata”. Le donne sono come i fiori, in base ai colori e ai profumi attirano un certo tipo di uomo. Se tu hai paura perché sei insicura e quindi esageri con la sessualità attirerai solo gente che ti vuole sdraiare. Questa ragazzina è a quattro zampe, in ginocchio, impecorata che muove il culo e fa “l’ho visto, mi piace, lo voglio, ce l’ho/lo prendo”.

Fabio Volo: “La società mi sta imp*ttanando la figlia”.

E ancora:

“Tutto il videoclip era un richiamo sessuale. Pensa io padre di due femmine, vado a lavoro, faccio le mie cose, mentre una società mi sta imp*ttanando la figlia. Ma non è possibile sia legale, che una per cantare una canzone si metta a quattro zampe, vestita da mig*otta e muova il c*lo facendo “I want it, I got it”.

Maria Rita Gagliardi