Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 settembre 2019: la Bilancia deve pensare al futuro, i Pesci si preparano a un buon ottobre

Lunedì 16 settembre 2019.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È un lunedì particolare. l’ariete si trova in una condizione di grande forza, forse anche di grande agitazione. Non sempre si può far centro. A volte bisogna spettare, mirare meglio, aspettare anche che siano gli altri a darci qualche stimoli in più. Infatti bisogna ricordarlo, l’Ariete non manca di buona volontà ma quando attorno ha delle persone che sono un po’ troppo lente si perde d’animo. Ecco perché hai bisogno di qualche conferma. In amore attenzione alle provocazioni che da qui alla fin di settembre Venere potrebbe creare;

Toro. Sempre una condizione molto importante. Io raccomando a tutti i nati sotto questo segno zodiacale di iniziare a pensare a un 2020 di successo. Anche se ci sono delle dispute, delle questioni legali, molto si potrà risolvere. Periodo ideale anche per i sentimenti nonostante questa sera possa esserci un piccolo calo dal punto di vista emotivo;

Gemelli. I Gemelli possono prendersi una piccola o grande soddisfazione. Ho detto che il momento migliore sarà a fine anno, per intanto rivediamo i conti. Chi spende di più per migliorare il proprio lavoro, perché magari acquista un mezzo oppure deve rivedere alcune spese che servono all’ufficio, poi ci sono anche chi spende anche per un piccolo investimento. Certo è che tutte le spese che fai in questo periodo non è che rientrino subito, quindi ci vorrà del tempo prima di vedere un pareggio;

Cancro. Il segno del Cancro vive una seconda parte di settembre un po’ impetuosa e a livello sentimentale o vedi meno la persona che ami oppure c’è qualche piccolo dubbio, qualche piccola gelosia? Allora, le persone che da poco hanno iniziato un legame non devono preoccuparsi, però tutti quelli che vivono una storia un po’ conflittuale forse meglio che fino alla fine di questo mese non tirino troppo la corda. Negli ultimi tempi, d’altronde, hai avuto meno tempo per parlare d’amore, mentre hai dovuto “sprecare” molto tempo per il lavoro.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Settimana importante. Entro novembre devi far valere i tuoi progetti perché poi da dicembre Giove non è più con te, quindi probabile che ci sia una scadenza di un mandato oppure che tu debba proprio entro 2-3 mesi far capire agli altri quanto vali. Da stasera fino a mercoledì è probabile che ci si senta un po’ più stanchi e questo non sempre per colpa propria. Ci sono delle persone che non riescono a capirti. Tensioni in corso;

Vergine. In questo inizio di settimana la Luna è favorevole ma in generale molti pianeti sono favorevoli al segno della Vergine. Qui abbiamo davvero un grande cielo. Poi addirittura chi ha un’attività in proprio, chi può guadagnare più o meno a seconda delle circostanze, allora avrà un piccolo premio, quindi per esempio chi aspetta che il telefono squilli per lavorare, chi aspetta una commissione, un ordine. Tra giovedì e sabato ci sarà il momento più difficile, ma non nel senso che non si riesce a fare le cose che desideri, ma nel seno che devi fare troppo. un po’ di agitazione c’è perché questa fa parte della tua vita: quando non hai nulla sei agitato perché ti senti un po’ senza far nulla, quando hai troppo sei comunque agitato perché hai paura di sbagliare o perché ci sono troppe cose da portare avanti;

Bilancia. Avere dei pianeti veloci nel segno, come sta per accadere, significa vivere delle emozioni sincere e in amore, nei rapporti con gli altri, tutto è più facile. Questa giornata può essere solamente un po’ nervosa perché riporta alla mente qualche problema del passato. Tu cerca di non pensare al passato e di pensare al futuro. un piccolo problema di lavoro, soprattutto nel rapporto con gli altri, va analizzato con cura. Soci, collaboratori, non sempre affidabili. Lotte;

Scorpione. Lo Scorpione inaugura un periodo interessante che farà dimenticare agosto, mese che è stato polemico. Se hai avuto a che fare o hai ancora a che fare con Acquario e Toro avrai notato che c’è sempre qualche disputa in più. E poi non dimentichiamo che qualche persona nata sotto il segno dello Scorpione ha dovuto anche fare i conti con una situazione di salute non proprio facile, quindi piccoli malesseri, situazioni un po’ particolari. Quelli che vogliono cambiare vita sanno che ci sono tanti ostacoli da superare ma la spinta verso il nuovo è potente.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha bisogno di credere nel futuro. certamente non userà l’oroscopo per questo ma le sue grandi ambizioni, le sue grandi capacità. Ti sei sentito trattato in maniera ingiusta? Possibile perché ho scritto che il Sagittario si sarebbe sentito in questa prima metà di settembre molto confuso. Ora però le cose vanno meglio perché la seconda parte di settembre è decisamente migliore, quindi fai buon viso a cattivo gioco. Ecco, io questo lo consiglio perché tanto non è così facile restare con il cuore leggero. Qualche ansia nelle situazione che partono ex novo, c’è qualche tensione. Certo è che le persone che hanno tentato di sostituirti non stanno facendo il proprio dovere e questo in fondo è una consolazione che può arrivare proprio in questa seconda parte del mese. L’amore può tornare protagonista;

Capricorno. In amore molta attenzione, molta prudenza, perché una frase detta male, ina circostanza non vissuta al meglio, possono provare piccole o grandi tensioni. La professione invece può dare qualche bel risultato, quindi quei Capricorno che hanno avuto dei problemi, che hanno vissuto delle crisi, non è che dall’oggi al domani possono dire ho risolto tutto, però- come dicevo ultimamente- la ruota gira e qualcosa si sta muovendo a tuo favore. C’è chi è caduto e ora finalmente si può rialzare;

Acquario. L’Acquario inizia una settimana frenetica ma anche molto positiva. Luglio e agosto sono stati mesi pesanti per la forma fisica, come lo scorpione anche tu hai vissuto una piccola crisi. Devi recuperare. Certo che non si recupera facendo cose che non ami più fare solo che necessità fa virtù, quindi non che sempre si può scegliere la vita che uno vuole, non sempre si può decidere cosa è più importante o meno importante nella propria vita. certo è importante non mollare tutto, cosa che sconsiglio visto che Urano (tuo pianeta guida) non è proprio favorevole quindi adesso potrebbe portarti a dire o a fare delle cose esagerate. Martedì e mercoledì saranno giornate intense;

Pesci. In questi giorni ti senti frastornato. Pensi di non avere un attimo di respiro, addirittura qualcuno pensa di essere vittima di un’ingiustizia, un po’ come è capitato al Sagittario. E in effetti potrebbe essere anche così. Non gettare la spugna. Le ultime 14 giornate vanno dimenticate. C’è chi ha vissuto un problema. Spesso lo stress ci fa dei dispetti, ci fa venire magari delle irritazioni alla pelle, dei piccoli fastidi momentanei: ecco, qualcuno ne ha risentito da fine agosto, forse è stato un po’ giù di corda. Si tratta di superare questa fase in cui puoi sentirti un po’ solo. Ti consiglio di pazientare un po’: ti assicuro che ne varrà la pena. È tempo anche di risvegliare l’istinto. L’amore pu essere vincente e anche tu lo sarai. Da ottobre parte una situazione di grande forza e chi pensa di averti messo da parte sbaglia alla grande.

