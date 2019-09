Torino-Lecce, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

La terza giornata di Serie A si chiude con il ‘Monday Night’ Torino-Lecce. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Torino e Lecce è il match che chiuderà questa sera il programma della terza giornata di Serie A 2019/2020; il fischio d’inizio ci alle 20.45. L’occasione è davvero ghiotta per il Torino, che con una vittoria affiancherebbe l’Inter in testa alla classifica a punteggio pieno. Il Lecce, al contrario, non ha ancora nessun punto in classifica e non è mai andato a segno nelle prime due giornate di campionato contro Inter e Verona.

Mazzarri schiererà i granata con il suo classico 352 con Izzo, Djidji e Bonifazi nel terzetto arretrato. Belotti e Zaza (favorito su Verdi) dovrebbe essere il tandem offensivo. In casa Lecce, Liverani dovrebbe preferire Falco in attacco al posto del rientrante Farias come partner d’attacco di Lapadula. In difesa dovrebbero agire Benzar e Calderoni sulle fasce. Ko Imbula e Dell’Orco per alcuni problemi fisici.

Probabili formazioni:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ola Aina; Belotti, Zaza.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Lapadula, Falco.

Torino-Lecce chiude il programma della terza giornata di Serie A: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Torino-Lecce è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di stasera sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Torino i precedenti fra le due squadre in Serie A sorridono ai granata: i padroni di casa si sono imposti in 8 dei 12 precedenti giocati, 3 sono stati i pareggi e solo in una circostanza i salentini hanno conquistato l’intera posta in palio, nella stagione 1999/2000 con il punteggio di 1-2.