Mauro Coruzzi a Italia Si svela: “Lascio la tv per curare un difficile male” – VIDEO

Mauro Coruzzi fa un importante annuncio a Italia Si, a causa di alcuni problemi di salute è costretto a lasciare la televisione per curarsi

Mauro Coruzzi, meglio noto come Platinette, ha deciso di lasciare la televisione.

Il noto ed amato conduttore radiofonico ha bisogno di prendersi del tempo per curare alcuni problemi di salute. A Italia Si ha spiegato: “Dopo 45 anni di lavoro in cui ho conosciuto i miei idoli diventati poi miei amici, dopo una vita piena di impegni, devo combattere un difficile male che mi ha colpito e che porto dentro di me.”

Coruzzi ha aggiunto: “L’ultimo anno è stato difficile arrivavo a trascinare una gamba, ringrazio la discrezione delle amiche che hanno rispettato la mia privacy anche se sapevano tutto ma ad un certo punto, il male va estirpato.”

Mauro Coruzzi, quasi in lacrime, ha concluso dicendo: “Alla fine della stagione scorsa quando ero da solo, ho capito che dovevo riguadagnare la mia vita e accettare lunghi percorsi di lavoro me lo rendeva impossibile. Dovevo lavorare su di me, ho adottato un regime alimentare molto severo, e oggi, alla partenza di Italia Sì, dovevo spiegare a tutti che posso permettermi di fare solo percorsi più brevi di questo: prima rimetterò a posto le mie fondamenta, poi magari ci rivedremo“.

Sara Fonte

