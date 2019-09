Migranti, Guardia costiera salva 90 naufraghi, Ocean Viking 48. Dove andranno?

Questa notte la Guardia Costiera e la Ocean Viking hanno effettuato due salvataggi in mare, dove andranno i migranti salvati?

Grazie ad un tweet pubblicato stamane da Alarm Phone è stato reso noto il salvataggio di 90 naufraghi da parte della Guardia Costiera italiana nelle acque territoriali di Malta. Ad allertare le autorità sono stati gli stessi volontari di Alarm Phone, i quali precisano di aver contattato sia le autorità maltesi che quelle italiane. A rispondere per prima all’allarme è stata la Guardia Costiera italiana che ha inviato immediatamente due imbarcazioni.

Secondo quanto rivelato i migranti si trovavano in mare aperto su un’imbarcazione in legno che stava cominciando ad inabissarsi. I passeggeri a bordo della nave erano attorniati da acqua e sarebbe bastato un po’ di ritardo perché la situazione diventasse ancor più drammatica. Trattandosi di un salvataggio in acque maltesi, i migranti approderanno a La Valletta. Dalla capitale maltese si sono rifiutati di inviare dei ricognitori, ma le navi della Guardia Costiera italiana stanno facendo rotta verso l’isola.

Ocean Viking salva 48 migranti

Sempre nella notte è stato effettuato un altro salvataggio nel Mediterraneo. In questo caso l’imbarcazione che stava affondando aveva a bordo 48 persone tra cui donne, bambini e un neonato. Il salvataggio è stato effettuato dalla nave dell’Ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, Ocean Viking a 53 miglia dalla costa libica. La stessa nave starebbe effettuando ulteriori controlli nella zona per verificare se c’è necessità di aiutare altre persone.

In questo caso non è stato comunicata la direzione finale della nave. Trattandosi di un salvataggio in mare libico il porto sicuro più vicino dovrebbe essere in Tunisia. Proprio a largo della Tunisia in nottata è stato effettuato un terzo salvataggio: la Guardia Costiera nord africana ha riportato sulla terra ferma 8 naufraghi appena partiti dalle sue coste.