Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 settembre 2019: tensioni in amore per l’Ariete, il Capricorno è contro chi vuole decidere la sua vita

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Nuovi momenti di tensione in amore, per te, e soprattutto per le relazioni dell’Ariete che ultimamente hanno avuto qualche disagio. Siate cauti ed evitare le discussioni, questa è l’unica cosa che vi consiglio. Anche dal punto di vista professionale non siete del tutto tranquilli perché le preoccupazioni personali, professionali e finanziarie nella vostra vita ci sono: inutile dire di no;

Toro. Continua questa fase di rinnovamento che vi sta coinvolgendo dall’anno scorso e ancora di più da marzo, che ha visto l’ingresso di Urano nel vostro segno. Il Toro è il segno conservatore dello zodiaco, quindi non accade molto spesso che voi innoviate. In questo periodo, però, a molti toccherà di cambiare lavoro o casa. Martedì, mercoledì e giovedì sono le giornate giusto per discutere di questi movimenti;

Gemelli. Chi ha vissuto delle difficoltà nella prima parte di settembre si deve dedicare, più di altri, alla sua vita sentimentale. La settimana entrata ieri è foriera di qualche energia in più. Venerdì e sabato, e più in generale nel weekend, cvi consiglio di tenere vicine le persone che per voi sono importanti e che sono capaci di darvi delle conferme. Avrete una fase di rinascita che si intensificherà man mano che si avvicinerà la fine del 2019;

Cancro. Troppe cose da fare? Possibile che la stanchezza che avete accumulato nel giro di questi ultimi giorni si faccia sentire ora. Questa settimana vi sarà favorevole. La Luna sarà dalla vostra parte fino al prossimo giovedì. Non sarà comunque facile lottare contro la fiacchezza e contro le persone che vi vogliono ostacolare. Tensioni in amore e in famiglia che non sono sempre facili da risolvere. Non raccogliete le provocazioni.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Mercurio e Venere favorevoli ti portano a riflettere sulla sfera delle tue relazioni interpersonali. Le giornate del weekend ti saranno utili per viaggiare o per tenere dei contatti. Questo periodo è comunque molto buono, dinamico, e vi consente di andare avanti mettendo a frutto le vostre idee. Datevi da fare entro novembre per far vedere quanto valete: dopo la protezione di Giove vi lascerà;

Vergine. Tra martedì e giovedì le stelle vi portano occasioni da sfruttare e fortuna. Potreste vivere una bella emozione. L’ingresso di Marte nel vostro segno, e in ottimo aspetto con altri pianeti, vi dona un entusiasmo che vi aiuterà a raggiungere apprezzamenti e soddisfazioni. Energia in arrivo per voi;

Bilancia. In questo periodo per la Bilancia non è facile mantenere i nervi saldi. Come anche un po’ il Cancro, state vivendo un momento di affaticamento eccessivo che potrebbe avere delle ripercussioni sulle relazioni con gli altri. Le responsabilità pesano tutte sulle vostre spalle, o comunque voi vi sentite ingolfati, e vorreste avere più libertà. Venerdì e sabato puoi parlare d’amore;

Scorpione. Siete particolarmente tesi: le tensioni che avete vissuto ad agosto si fanno sentire adesso. Il recupero è lento ma c’è, quindi non preoccupatevi, anche se vi rimangono delle cose da chiarire. Il partner non vi dà ciò che vorreste? Non abbiate la tentazione di chiudere quella storia in maniera affrettata. Attendete fino a ottobre. Chi si è già separato deve guardare avanti e non tornare al passato.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Molti Sagittario hanno vissuto una chiusura o in capo sentimentale o in quello lavorativo. le cose adesso migliorano e voi siete meglio disposti nei confronti di una mediazione. Le stelle sono dalla vostra, eccezion fatta che per Marte che è dissonante. È proprio lui il pianeta che porta tensione nella vostra vita. siete soddisfatti della vostra estate delle cose che avete ottenuto a luglio. Venerdì e sabato fate attenzione perché saranno le giornate più pesanti della settimana: c’è lo stress in agguato;

Capricorno. Il Capricorno è un segno molto preciso e ordinato, per cui quando arriva qualcuno che detta legge nella vostra vita questa cosa non vi piace e vi infastidisce. Anzi. Queste persone, così facendo, e cioè volendo decidere loro come vi dovete muovere, non fanno altro che farvi innervosire. Vi arrabbiate specialmente se vi rimproverano di aver sbagliato qualcosa. Ecco, queste sono le difficoltà che potrete incontrare in questa seconda metà di settembre. Non creare confusione coinvolgendo la famiglia o la persona che ami;

Acquario. L’ho già detto ma lo ripeto: la tranquillità che l’Acquario tanto desidera ora non è facile da raggiungere. Tra oggi e la giornata di giovedì ci potrebbero essere delle tensioni con una persona. L’estate per voi non è stata facile e vi sta regalando degli strascichi, anche dal punto di vista della forma fisica. Presto, comunque, arriverà anche per voi l’occasione per recuperare, e infatti già ci sono dei bei successi dietro l’angolo per la professione e nei rapporti con gli altri;

Pesci. A ottobre e novembre, finalmente, vivrete il pieno recupero che vi avevo già annunciato. Per ora stringete i denti e ignorare le provocazioni. Fino a giovedì abbiamo quattro giorni positivi: puoi recuperare fiducia in te stesso e migliorare le tue relazioni interpersonali. Dall’inizio di settembre avete accumulato della tensione e adesso dovreste cercare di rilassarvi e depurarvi.

Maria Mento