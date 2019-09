Come se niente fosse: passeggero filmato a defecare sul bus prima di scendere alla sua fermata

Un passeggero è stato filmato mentre defecava sul sedile di un bus prima di scendere alla sua fermata e fare ritorno a casa come se nulla fosse.

Quando ritieni di averle viste o sentite tutte, ecco che le persone riescono a fare qualcosa che oltrepassa anche la più perversa e disturbata immaginazione. La scorsa notte un passeggero della compagnia di bus Travelmaster ha deciso di liberarsi lo stomaco sul sedile in cui era stato seduto poco prima. L’uomo stava per giungere a destinazione, la stazione di Strood (nel Kent, Inghilterra), e aveva appena preso il suo bagaglio, ma prima di scendere si è abbassato i pantaloni davanti agli stupefatti compagni di viaggio ed ha defecato sul sedile in cui era stato seduto. Poi, come se nulla fosse, è sceso dal bus ed ha fatto rotta verso la sua destinazione.

Passeggero defeca sul sedile, la compagnia pubblica il video e lo denuncia

I gestori della compagnia di viaggi, però, hanno deciso di non lasciare impunito il gesto d’inciviltà dell’uomo. Con l’intento di identificare il passeggero, costringerlo a pagare i danni e fargli provare vergogna per il suo gesto, Travelmaster ha pubblicato sulle sue pagine social il video a circuito chiuso in cui si vede la disdicevole scena. Quindi sotto il post viene pubblicato un messaggio diretto all’autore del disgustoso atto: “All’uomo che è sceso alla stazione di Strood la scorsa notte alle 23:45 dopo aver defecato sui nostri sedili. Abbiamo deciso di mostrare la tua faccia presumendo che tu provi imbarazzo e nella speranza che qualcuno ti riconosca e faccia il tuo nome”.

Al momento la “Caccia all’uomo” non ha dato alcun risultato, ma alcune compagnie di viaggio hanno mostrato solidarietà a Travelmaster. Un utente ad esempio scrive: “Io lavoro per Arriva London e posso confermare che purtroppo simili comportamenti non sono inusuali”.