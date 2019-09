Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi martedì 17 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 17 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 17 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la seconda stagione della fiction “La strada di casa”: dopo tre anni di reclusione, ecco finalmente il giorno tanto atteso: Fausto è di nuovo un uomo libero, impaziente di riabbracciare i suoi cari. C’è anche un altro motivo per festeggiare a Cascina Marra: Irene e Lorenzo hanno aspettato che uscisse di prigione per sposarsi. Nella chiesa, piena di fiori, gli invitati gli lanciano occhiate curiose e lui, come sempre schivo, sembra essere a suo agio solo con Mauro, un ragazzo con cui ha diviso la cella e stretto un rapporto speciale, tanto da fargli avere un lavoro in Cascina. Ma a distogliere l’attenzione di tutti dal ritorno di Fausto interviene un evento imprevisto: la sposa non si presenta alla cerimonia. A seguire, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Una notte al museo 2”: Larry e tutti i reperti del museo sono trasferiti allo Smithsonian Institute. Di notte, come sempre, prenderanno vita, combinando enormi disastri, a cui Larry proverà a porre rimedio. In seconda serata, il film “Planes”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone le soap opera “Il Segreto” e “Una Vita”.

Su Canale 5 va in onda la partita, valida per la Champions League, Napoli-Liverpool. Subito dopo, il film “Alì”.

Su Italia 1 va in onda il film “Scrivimiancora”: Rosie e Alex si conoscono sin da bambini e sono da sempre amici per la pelle. Insieme, scoprono le gioie e i dolori dell’adolescenza, sognando nuove avventure e di poter in futuro girare il mondo. Alla fine delle scuole superiori, i due amici stabiliscono di provare a fare il grande passo, lasciando la cittadina in Gran Bretagna in cui vivono, trasferendosi entrambi a Boston, per frequentare l’università. Il destino, però, ha in serbo altri piani, soprattutto per Rosie che scopre di essere rimasta incinta, dopo la folle notte passata con il ragazzo più popolare della scuola, e che quindi non potrà andare in America. Incoraggiato dall’amica, Alex parte da solo, sperando che lei possa raggiungerlo prima o poi. Dodici anni dopo, le vite di Rosie e Alex sono profondamente cambiate, segnate da nuove esperienze e nuove relazioni, ma il loro legame è forte, come tanti anni fa. A seguire, il film “Se mi lasci ti cancello”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “DiMartedì”, seguito dalla replica di “Otto e mezzo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Il potere dei soldi”: Adam Cassidy, giovane e ambizioso tecnico del gigante delle telecomunicazioni Wyatt Corporation, tenta di migliorare la propria posizione all’interno della società, per raggiungere maggior potere e prestigio. Dopo un errore dalle costose conseguenze, è costretto però a subire il ricatto di Nicholas Wyatt, lo spietato direttore esecutivo della compagnia che lo obbliga a trasformarsi in spia industriale e intrufolarsi all’interno della maggiore società concorrente, gestita dall’ex mentore e ora rivale Jock Goddard. Ben presto, Adam e’ catapultato in una vita che ha sempre sognato ma che non gli appartiene: soldi, club privati, auto lussuose e riunioni di alto livello lo rendono lo scapolo più appetibile di tutta Manhattan. Quando realizzerà di essere solo una pedina dei giochi di potere di Wyatt, dovrà cercare una via di fuga dalla nuova realtà e allontanarsi da chi non si fermerà di fronte a nulla, pur di assicurarsi un guadagno maggiore di quello del rivale.

Maria Rita Gagliardi