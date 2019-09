Asia Argento torna su Instagram con un nuovo look: l’attrice mostra un fisico da urlo – VIDEO

Asia Argento diventa bionda, l’attrice torna su Instagram e mostra una perfetta forma fisica

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Asia Argento, l’attrice dopo mesi di silenzio sui social ha postato una nuova foto sul suo profilo Instagram.

La Argento ha postato una sua foto in bikini, come al solito è apparsa in perfetta forma fisica. Allo scatto ha aggiunto come didascalia: “Sono tornata più forte di prima.”

L’attrice non ha mostrato solo un fisico mozzafiato, ma è apparsa con un look totalmente diverso. Asia ha infatti tinto i suoi capelli, negli ultimi anni è sempre stata nera ma adesso ha deciso di colorare i suoi capelli di biondo.

Vi piace il nuovo look di Asia Argento?

Sara Fonte