Chi è Agostino Penna, concorrente a Tale e Quale Show 2019: età, biografia e curiosità

Agostino Penna è tra i concorrenti della nuova edizione di “Tale e Quale Show” che ha aperto ufficialmente i battenti venerdì scorso, in prima serata su Raiuno. Ecco qualche cenno biografico sul cantante..

Agostino Penna è nato ad Avellino, il 19 gennaio 1966. Fin da ragazzino, all’età di 15, coltiva la sua passione per la musica. Proprio all’età di 15 anni, fonda la sua prima band, i “Vanadium”.

Età, biografia e curiosità su Agostino Penna

Dopo il diploma al conservatorio, la carriera di Penna ha una svolta, grazie alla collaborazione con alcuni artisti della musica italiana, come Umberto Tozzi, o ancora Marco Masini e Marco Ferradini. Per affinare ulteriormente il suo talento, vola in America, dove studia musica. Successivamente, la sua carriera è costellata da numerose esperienze, in giro per il mondo, anche sul set. L’abbiamo visto recitare in “Don Matteo” prima e “Distretto di Polizia”, o ancora “Il miracolo di Marcellino”, nel 2008. Nello stesso anno, ha inciso anche un disco per Rai Trade e, in tutti questi anni, ha firmato varie colonne sonore. Tra queste, indimenticabile è la sigla di “Uomini e Donne” che è stata creata da lui.

Sempre nel 2008, è stato tra i protagonisti del premio “Capri Hollywood”, insieme ad alcuni artisti come Bennato e Paul Yang, dove ha avuto il piacere di esibirsi dinanzi a star internazionali. Agostino ha fatto anche teatro, accanto a Lucio Dalla ed Enrico Brignano. Il musicista, tra l’altro, ha partecipato al matrimonio esclusivo di David Bowie, dove si è esibito per lui e i numerosi invitati. Ma non solo, ha anche preso parte ad un evento in onore di Meryl Streep.

Maria Rita Gagliardi