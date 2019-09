Chi è Chiara Giordano, concorrente ad Amici Celebrities: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Chiara Giordano, concorrente ad “Amici Celebrities”.

Chiara Giordano è nata a Roma, il 5 agosto 1973. E’ figlia di due avvocati, Francesco Giordano e Annamaria Bernardini De Pace (quest’ultima è un noto avvocato divorzista). Ha sempre amato studiar, e ha fatto della sua passione per gli animali una scelta professionale di successo. Infatti, fa la veterinaria.

Età, biografia e curiosità su Chiara Giordano

Da sempre appassionata per la danza, passione che per un periodo ha messo da parte per dedicarsi completamente alla famiglia, nel 1997, quando è ancora una studentessa universitaria, conosce l’attore Raoul Bova, che per lei lascia la collega Romina Mondello. I due, protagonisti di una travolgente storia d’amore, dopo la nascita dei due figli Alessandro Leon e Francesco, decidono di separarsi, dopo tredici anni di matrimonio. Attualmente, Chiara è single, mentre l’ex marito fa coppia con l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales, dalla quale ha avuto due figlie.

Tra le sue più grandi amiche figura la conduttrice Alessia Marcuzzi.

Maria Rita Gagliardi