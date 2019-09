Erica Piamonte si scaglia contro Taylor Mega: “Stavamo insieme, non ti fai schifo?” – VIDEO

Erica Piamonte si è scagliata duramente contro Taylor Mega sul suo profilo Instagram, le due fino a poco tempo fa hanno avuto una relazione amorosa segreta

Dopo essere stata paparazzata insieme ad una bellissima mora, Taylor Mega ha ammesso che da tempo sta frequentando una ragazza ma non voleva che un argomento così delicato uscisse allo scoperto in questo modo.

Immediata è stata la reazione di Erica Piamonte, l’ex gieffina dopo aver svelato che le due hanno avuto una relazione si è scagliata duramente contro l’influencer.

Su Instagram la Piamonte ha detto: “Sto veramente di me*da! Ma tu non ti fai schifo? Non ti vergogni? Siamo state tutta l’estate insieme e chiaramente non eravamo solo amiche, ma questa cosa non si poteva dire perché i suoi genitori non gradivano.”

L’ex gieffina ha concluso dicendo: “Invece queste foto le gradiscono? Chi ca**o è questa? Io non l’ho mai sentita nominare! Magari me lo avesse accennato, mi sarei fatta almeno un’idea. E soprattutto con quale coraggio fino a ieri sera mi dicevi ‘amore mi manchi’, mi mandavi cuori? Secondo me ti dovresti sotterrare!”

Sara Fonte