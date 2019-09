I Thegiornalisti si dividono: ecco perché Tommaso Paradiso ha lasciato la band – VIDEO

Tommaso Paradiso su Instagram ha confermato che i Thegiornalisti si sono divisi, ecco cosa ha detto il cantante in merito all’addio

Le notizie che circolavano da qualche mese erano vere, i Thegiornalisti hanno deciso di dividersi, a farlo sapere è stato Tommaso Paradiso.

L’ormai ex cantante della band sul suo profilo Instagram ha scritto: “Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso.

Tra le tante cose dette, Paradiso ha aggiunto: “È inutile che vi stia a raccontare le dinamiche per le quali si è arrivati a questa conclusione. I problemi ce li teniamo per noi, a voi deve rimanere tutto l’amore che in questi anni abbiamo condiviso insieme.”

E ancora: “Per ora, vi basti solo sapere che sono stato male e per vivere bisogna stare bene, trovarsi in armonia, altrimenti un sogno può diventare un incubo. Non sono in grado di vivere in un clima di tensione.”

Il cantante parla di tensione e altri problemi tra loro, ma stando ai rumors c’entra anche altro. La band dall’etichetta Carosello records sarebbe dovuta passare alla Island, cambiamento che a quanto pare il resto della band non ha gradito.

In molti pensano anche che i tre abbiano iniziato ad avere problemi perché Tommaso Paradiso oscurava la visibilità dei suoi colleghi.

