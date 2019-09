Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 settembre 2019: qualche grattacapo lavorativo per il Leone, i Gemelli a ottobre avranno il loro riscatto

Mercoledì 18 settembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Dal punto di vista economico mercoledì e giovedì sono due giornate da tenere sotto controllo perché qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Che qualcosa non sia andata per il verso giusto lo avevo annunciato perché questa seconda parte di settembre permette di aggiustare il tiro più che fare centro. Che tu sia nervoso è normale perché da molto tempo ti senti precario, da quando questo Saturno è dissonante. Precario nel lavoro, anche se hai un’attività fissa perché vorresti cambiarla. Anche di più se non c’è questa attività stabile. Precario anche in amore. attento a non riversare nei sentimenti delle problematiche che possono nascere adesso. Non un oroscopo di crisi ma certamente di revisione

Toro. Il segno del Toro avrà, mercoledì e giovedì, la Luna nel segno e siccome questo sarà un segno zodiacale molto forte in questi giorni potrai evitare anche qualche cantonata, nel senso che se un progetto è nato male potrebbe addirittura bloccarsi all’inizio. Pur di non farti far brutte figure, queste stelle possono proteggerti da questo punto di vista. Se non parte qualcosa non temere perché giusto che sia così. Se parte vuol dire che va bene. Chi ha avuto molto dalla vita magari ha avuto anche la fortuna di mettere qualche soldo da parte, avrà un’occasione anche nel 2020. Poi questo è un cielo bello per chi vuole sposarsi, convivere. Io ricordo sempre che il Toro ama la famiglia, ama i figli. dipende dall’età, dalle circostanze, ma si può andare avanti;

Gemelli. Non posso escludere che molti debbano ancora risolvere un contenzioso legale, ma qui ormai siamo al giro di boa perché dicembre darà un mese di risposte. Probabile che un nemico, un blocco, siano superati da fine ottobre. Quindi diciamo siamo al limite perché adesso è ancora settembre ma entro un mese e mezzo molte situazioni possono prendere finalmente il volo, il via. Chi invece ha qualcosa da dire in amore dovrebbe parlare ora anziché aspettare la situazione che ci sarà ad ottobre, un po’ più conflittuale. Le coppie che hanno avuto dei problemi dovranno discutere seriamente sul loro futuro;

Cancro. Il Cancro rilancia i sentimenti e nonostante sia sempre privato di serenità, come ho spiegato, adesso pu recuperare il tempo perduto. La realtà è che anche se hai lavorato tanto, hai fatto bene, pochi hanno riconosciuto i tuoi meriti e questo un po’ ti dà fastidio. Sembra che tu sia sottoposto a critiche continue. D’altronde Saturno è opposto. Tu contro chi? Spero non contro i sentimenti, non contro l’amore che in questi giorni un po’ risentono di un po’ di problematiche.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il segno del Leone invece è proprio in amore che può avere qualche soddisfazione in più, nonostante queste due giornate di mercoledì e giovedì siano afflitte da qualche preoccupazione di troppo. pare che in questo periodo tu abbia qualche grattacapo nell’ambito del lavoro. Ricordo sempre che le occasioni ci sono, poi dobbiamo sfruttarle noi. Se mi chiamano per un lavoro importante o se magari ho un esame da affrontare, se non mi preparo l’esame non lo supero, se questa grande occasione non la sfrutto non ottengo nulla. Quindi è sempre tutto nelle tue capacità. Lo dico perché il Leone a volte si dà per vincente prima ancora di aver iniziato una sfida e questo è un problema. Tu sei sempre un orgoglioso, sei uno che parte con volontà, per quelli che ci sanno fare potrebbero avere già ritirato un premio, potrebbero avere già delle grandi cose in pentola. E con Giove nel segno chi ha la possibilità di fare, chi vale, ottiene. Qualche soddisfazione in più anche a livello emotivo, però ripeto oggi e domani non fare troppo. La stanchezza non si fa sentire nonostante poi il successo non manchi;

Vergine. La Vergine sta finalmente tornando vincente, anche se le migliori occasioni sono targate 2020. Qui potremmo parlare di un premio alla carriera per quelli che hanno più di 40-50 anni, o semplicemente di una grande occasione per chi è molto giovane. Mi piace questo oroscopo per i sentimenti e se non avete un amore può darsi che stiate giocando da troppo tempo in difesa. Devi sfruttare queste stelle importante. Emozioni, novità. Offriti alla vita e la vita ti offrirà delle belle opportunità;

Bilancia. Alla Bilancia pesano le responsabilità, ma il successo non manca. Poi Venere nel segno cosa vuol dir? Che tu sei molto piacente, sei molto affascinante e convinci, per sei sempre tu che fai tutto: quindi se ottieni successo è perché sei tu bravo/a, in questo momento non sono tanto gli altri a definire quello che stai facendo o non stai facendo, sei tu veramente che puoi valere e tutto questo costa fatica perché- come ho spiegato più volte- avendo le responsabilità di tante cose nelle mani alla fine sei stanco. L’amore parla, l’amore si confida. Un amore può nascere o essere consolidato in questo periodo.

Scorpione. Lo Scorpione non può vivere in maniera superficiale la vita ed è per questo che anche quando dice “non mi importa nulla, vado avanti”, “me ne frego di tutti, alla fine non è così perché ogni piccola variazione, ogni piccola tensione per questo segno zodiacale diventa un problema serio da affrontare. Quando questi problemi non si risolvono diventano a loro volta macigni, macigni che pesano addosso e creano anche dei fasti. Qualcuno proprio per questo motivo deve recuperare un po’ di forma fisica e si occuperà un po’ più della propria salute, del proprio benessere rispetto al lavoro. D’altronde Urano opposto significa voglia di staccare la spina. Ma quanti potranno farlo? Eh, insomma. I liberi professionisti possono anche prendersi un periodo di relax. Quelli che hanno chiuso una relazione tra giugno e agosto adesso devono cercare di recuperare. Parlo, attenzione, anche di storie dal punto di visto lavorativo. Lo Scorpione è in una condizione di lieve disagio, quindi da questo punto di vista può essere un po’ in crisi perché gli eventi portano a cambiare vita. addirittura per qualcuno i riferimenti di qualche mese fa non son più gli stessi. Per altri semplicemente c’è una rande voglia di emozionarsi, cambiare, fare cose nuove. Tutto questo è possibile ma cozza in qualche modo con la natura di segno d’acqua dello Scorpione, che è sempre prudente, che è sempre uno- anche se irascibile- lento nel fare le scelte più importanti della vita, quindi si ondeggia.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Bisogna muoversi, viaggiare, proprio come piace a te. Con Leone e Bilancia grandi progetti per il futuro. Settimana migliore rispetto alle prime due di settembre che sono state molto pesanti, molto faticose. Io credo che sia importante adesso superare la fase di tensione, nervosismo, che hai vissuto di recente e in cui ti sei sentito anche un po’ messo da parte. Secondo me è una tua sensazione perché tanto da parte non ti si può mettere. Sei un tipo che si vede, sei un tipo che si sente, sei un tipo che piace. A proposito, Venere in ottimo aspetto favorisce l’amore;

Capricorno. In questi gironi il Capricorno discute e , come avevo già scritto nel libro del 20219, cerca una condizione tutta sua per andare avanti. Il Capricorno è il segno degli imprenditori, si dice: poi magari non tutti i Capricorno possono riuscire a fare questo lavoro per si intende (in senso più ampio) la tendenza a voler fare le cose senza l’aiuto di nessuno o comunque essere a capo di qualcosa. Ecco perché ci sono delle novità. C’è già chi si è messo in proprio. C’è chi si stacca da una situazione che non è più facile da gestire. Vuole fare grandi cose e le farà;

Acquario. Mercoledì e giovedì sono giornate in cui bisogna fare tutto con calma perché a volte ti perdi un po’ nei tanti pensieri, nei tanti progetti. Ora bisogna mettere ordine nella tua vita. C’è grande fatica, e forse sei un po’ sotto pressione. Da venerdì se recupera. Ad agosto sei stato male, hai avuto problemi: devi ritrovare i ritmi giusti;

Pesci. Mercoledì e giovedì mi sembra che tu abbia voglia di amare. Un periodo così caotico, e soprattutto difficile perché la prima parte di settembre è stata pesante. È giusto ritornare a essere positivo nei confronti di te stesso e degli altri. Grandi vittorie in arrivo anche per chi è stato messo da parte. I nemici saranno sconfitti. Domenica sarà ideale per i sentimenti.

