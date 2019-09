Sorelle uccise lo stesso giorno da un emorragia cerebrale a chilometri di distanza

Terribile tragedia: due sorelle, una residente in Bavaria e l’altra in Inghilterra, sono morte lo stesso giorno per un’emorragia cerebrale.

Sin dalla loro nascita, Jacqueline e Amanda, due sorelle britanniche native di Leicester, sono state molto legate. I familiari raccontano di come da bambine fossero inseparabile e che crescendo, nonostante la distanza geografica che le separava, non avevano perso l’abitudine di rimanere in contatto e vedersi nel corso dell’anno. Un tragico destino ha voluto che le sue sorelle morissero lo stesso giorno a causa della stessa problematica di salute.

Questa triste storia di cronaca emerge dai tabloid britannici e comincia qualche giorno fa, quando Jacqueline, stabilmente residente in Bavaria, accusa un malore in casa. La donna viene portata in ospedale e la figlia, Charlene, avverte il resto della famiglia di quello che è successo.

La doppia tragedia: sorelle muoiono lo stesso giorno per un’emorragia cerebrale

Amanda aveva preparato i bagagli per partire e attendeva i genitori affinché la raggiungessero e tutti assieme andassero in aeroporto. Nel frattempo era uscita di casa, probabilmente per sbrigare qualche commissione, ma è accaduto qualcosa di imprevisto: la donna è collassata per terra. A vedere la scena per prima è stata un’infermiera fuori servizio che ha allertato un’ambulanza e cominciato a praticarle un massaggio cardiaco.

Amanda è stata ricoverata in terapia intensiva, ma nei giorni di ricovero non ha mai dato segni di ripresa. Venerdì sera sono stati staccati i respiratori e sabato scorso è stata dichiarata morta. Solo successivamente si è scoperto che Jacqueline era morta lo stesso giorno. Ciò che rende ancora più incredibile questa tragedia sono i referti medici: entrambe le donne hanno subito un’emorragia cerebrale. In queste ore la famiglia attende la salma di Jacqueline per poter celebrare il loro funerale a Leicester.