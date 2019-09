Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi mercoledì 18 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 18 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 18 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “A casa tutti bene”: in occasione delle nozze d’argento, Alba e Pietro riuniscono, sull’isola dove si sono ormai ritirati, tutta la famiglia per un pranzo nella loro villa. A causa del maltempo gli invitati sono costretti a trattenersi e a convivere sotto lo stesso tetto più del previsto. A seguire, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda, in replica, un nuovo episodio della serie tv “Rocco Schiavone”. In seconda serata, una nuova puntata di “Un palco per Due-Concerti al buio”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Fuori dal coro”. Subito dopo, una nuova puntata di “Festivalbar Story”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata della seconda stagione di “Rosy Abate”: a sei anni dall’arresto, Rosy Abate ha finito di pagare il suo debito con la giustizia ed è finalmente libera di riabbracciare suo figlio, Leonardo, ormai adolescente. Lo raggiunge a Napoli dove lui vive da qualche anno, ma quello che Rosy non può immaginare è che Leo dopo il salvataggio di una ragazza, la bella Nina Costello, entra nelle grazie di suo padre Antonio Costello, un potente uomo di affari, in odore di camorra. A seguire, il film “Thirteen Days”.

Su Italia 1 va in onda il film “I Fantastici 4”: in una missione nello spazio, quattro scienziati vengono colpiti da un fascio radioattivo cosmico e subiscono una mutazione genetica che gli dona dei super poteri. Insieme a loro, anche il megalomane Victor Von Doom viene mutato, ma cercherà di usare i suoi poteri per soddisfare la sua sete di potere ed eliminare gli altri quattro. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “Gotham”.

Su La 7 va in onda il film “Our Godfather: La vera storia di Tommaso Buscetta”: una grande produzione internazionale sul più famoso pentito di Cosa Nostra, con video inediti e interviste esclusive alla moglie e ai suoi familiari. In seconda serata, la replica di “Otto e mezzo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo la terza puntata di “Matrimonio a prima vista”.

