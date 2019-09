Teresa Cilia replica a Maria De Filippi: “Ho avuto un problema di salute” – VIDEO

Teresa Cilia dopo anni svela di aver avuto un problema di salute, è anche per questo che decise di lasciare il suo lavoro all’interno della redazione di Uomini e Donne

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Teresa Cilia, ex tronista al Trono Classico di Uomini e Donne.

Nell’ultima registrazione del Trono Classico Maria De Filippi ha difeso Raffaella Mennoia, criticando chi in passato ha lavorato in redazione ma poi ne ha parlato male e ha lasciato il lavoro perché voleva più soldi.

È chiaro che la De Filippi si riferisse alla Cilia, anche se non l’ha nominata. Dopo le sue parole l’ex tronista ci ha tenuto a fare chiarezza.

È vero che lei ha lasciato il lavoro in redazione perché aveva problemi economici, ma questo non fu l’unico motivo. Dopo anni Teresa ha svelato che dietro la sua decisione c’era anche un problema di salute.

Su Instagram ha spiegato: “20 giorni prima del matrimonio i medici mi hanno detto che dovevo affrontare di nuovo delle cure pesanti, che dovevo stare in famiglia, non stressarmi più e riposarmi. Ero anche dimagrita molto e non andava bene.”

Teresa Cilia ha concluso dicendo: “Ho così deciso di non intraprendere più questo percorso, sia per la difficoltà economica sia per i problemi di salute. Per fortuna in un secondo momento mi è stato comunicato che era tutto un errore, che gli esami erano errati.”

Sara Fonte