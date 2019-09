Alessia Marcuzzi si è mostrata ancora una volta nuda e in perfetta forma su Instagram, in molti si scagliano contro di lei

Al centro del gossip nelle ultime ore Alessia Marcuzzi, la bellissima conduttrice sul suo profilo Instagram ha postato una sua foto dove si mostra completamente nuda, le parti intime sono però coperte con alcune borse.

Come al solito la Marcuzzi mostra un fisico mozzafiato. Nel giro di poche ore lo scatto ha conquistato tantissimi like e commenti pieni di complimenti. Anche se le critiche però non mancano, in molti l’hanno attaccata e criticata.

Tra i vari commenti negativi si legge: “Ma sei sempre nuda…sei una mamma …un po di rispetto per tua figlia..” E ancora: “Ma un po’ di rispetto per i tuoi figli non hai bisogno di fare foto nuda, non hai più 20 anni, ogni frutto la sua stagione.”

Sara Fonte