Cenni biografici su Raniero Monaco di Lapio, concorrente di “Amici Celebrities”.

Raniero Monaco Di Lapio sarà tra i concorrenti della prima edizione di “Amici Celebrities”, versione vip del famoso talent show condotto da Maria De Filippi che aprirà ufficialmente i battenti sabato prossimo, in prima serata su Canale 5. Ecco qualche cenno biografico sull’attore.

Raniero Monaco Di Lapio è nato a Londra, il 25 gennaio 1983. Dopo aver lavorato a lungo come modello ed essere stato tra i concorrenti della settima edizione del reality show “Grande Fratello”, intraprende la carriera d’attore. Si forma professionalmente studiando recitazione presso la “Actor’s Academy” di Milano.

Nel 2009, esordisce come attore nel film TV, mandato in onda su Canale 5, “So che ritornerai”, con Manuela Arcuri e la regia di Eros Puglielli. Da lì a poco, viene scelto come protagonista maschile di “Amore 14”, film per il cinema diretto da Federico Moccia. Nel 2010, è nel cast nella terza stagione di “Caterina e le sue figlie”.

Età, biografia e curiosità su Raniero Monaco di Lapio

Nel 2011, ha un ruolo nella miniserie TV “Sangue caldo”, con Manuela Arcuri e Francesco Testi. Sempre nello stesso anno, partecipa a “Viso d’angelo”, con Gabriel Garko e Cosima Coppola. Nel 2012, è co-protagonista su Rai 1 nella seconda serie di “Un passo dal cielo”, con protagonista Terence Hill

Nel 2013, è protagonista nella serie TV russa “Taljanka”. Nel 2014, prende parte alla serie tv Rai “Catturandi – Nel nome del padre” (trasmessa nel 2016), nel 2015-2016 alla decima stagione di “Don Matteo” e ai film “Siska Deluxe” e “La mia famiglia a soqquadro”. Nel 2016, interpreta Davide Gerace nella soap opera di Rai 3 “Un posto al sole”. Poi partecipa al film “Smetto quando voglio – Masterclass”.

Nel 2017, partecipa alla serie TV italiana “La porta rossa”, trasmessa su Rai 2. Nel 2019, interpreta Athos, nella serie televisiva di gran successo trasmessa su Rai 1, “Che Dio ci aiuti”.

Maria Rita Gagliardi