Detto Fatto, Bianca Guaccero si toglie il reggiseno in diretta: “Io sono così”

Durante la prima puntata di “Detto Fatto”, Bianca Guaccero si toglie il reggiseno in diretta, per lanciare un messaggio importante.

Partenza con il botto per la nuova stagione di “Detto Fatto” che ha aperto ufficialmente i battenti lunedì pomeriggio su Raidue. La conduttrice Bianca Guaccero, che da due edizioni ha preso il posto di Caterina Balivo che, a sua volta, conduce “Vieni da me”, su Raiuno, è stata protagonista di un gesto forte, fatto per lanciare un messaggio importante.

La presentatrice ed attrice pugliese, dopo la sigla del programma, ha voltato le spalle alla telecamera ed ha tolto le coppette del reggiseno, tra lo stupore del pubblico presente in studio, per invitare tutti ad amarsi per ciò che si è. Dopo aver lanciato l’hastag #cosìcomesei, Bianca ha dichiarato:

“Mostratevi anche voi con orgoglio e senza filtri! Pubblicate le vostre foto con #cosicomesei e con #dettofattorai. Mostratevi come siete, con orgoglio. Lo faccio io per prima. Io sono così, non mi importa niente, prendere o lasciare”.

Visualizza questo post su Instagram Mostrati come @biancaguacceroreal #cosicomesei 🤗 #dettofattorai Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai) in data: 16 Set 2019 alle ore 6:31 PDT

Bianca Guaccero: “Vi prometto che miglioreremo”

In seguito alla prima puntata della trasmissione, Bianca, su Instagram, ha scritto un annuncio per chiedere ai suoi followers di aiutarla a migliorare il programma:

“Sapete perché vi voglio bene? Perché mi dite sempre la verità, ed io non posso far altro che ascoltarvi e migliorare! La verità è un’opportunità, ma è anche un gesto d’amore! Si può dire in tanti modi la verità, e la maggior parte di voi riesce a farlo con l’affetto di sempre ed è per questo che vi sono grata. State tranquilli perché miglioreremo, ve lo prometto, il programma durerà anche di più, due ore e 20 in diretta con tanti tutorial e momenti di spettacolo, non sempre facili da gestire, ma io ce la metterò tutta come sempre e fino alla fine!!! Vi abbraccio tutti!!!”.

Maria Rita Gagliardi