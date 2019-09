Eliana Michelazzo, diretta Instagram contro Donna Pamela: “Confrontiamoci faccia a faccia” – VIDEO

Eliana Michelazzo torna ad attaccare Pamela Perricciolo, tramite una diretta su Instagram le ha chiesto un confronto faccia a faccia

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Eliana Michelazzo, l’ex agente di Pamela Prati poche ore fa si è scagliata ancora una volta contro Pamela Perricciolo.

Tramite una diretta su Instagram la Michelazzo ha accusato la sua ex collega ed ex amica di aver fino ad ora evitato un confronto diretto con lei. A detta sua ha sempre chiesto di fare le ospitate nelle trasmissioni separatamente per non incontrarla.

Eliana Michelazzo ha invitato Donna Pamela ad avere finalmente un confronto faccia a faccia da Barbara d’Urso. La Perricciolo accoglierà la sua richiesta? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte