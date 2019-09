Eva Henger si sfoga su Instagram, ai fan fa sapere che da mesi Lucas Peracchi la insulta pesantemente e non la fa parlare con Mercedesz

Eva Henger su Instagram si è scagliata pesantemente contro Lucas Peracchi, compagno della figlia Mercedesz.

A quanto pare negli ultimi mesi i due non sono più riusciti ad andare d’accordo, la Henger tramite le sue Instagram Stories parla di insulti e minacce nei suoi confronti da parte di Lucas.

Tra la tante cose ha detto: “Non sopporto più gli insulti di questa persona. Se parlassi Lucas Peracchi non dovrebbe uscire più di casa. Qui non si può dire niente se no diventano litigate, minacce, violenze.”

A causa degli attriti con Peracchi Eva Henger non riesce nemmeno a sentire la figlia, i messaggi che le invia su whatsapp nemmeno li riceve. In merito a ciò ha detto: “Non posso comunicare con lei, non la sento, le è stato vietato di parlare con me nonostante io non abbia fatto assolutamente niente, ripeto, e da due mesi vengo insultata, ma pesantemente da questa persona.”

La Henger ha concluso il suo sfogo dicendo: “I calci nel sedere si prendono dalle persone a cui hai voluto sempre bene, che hai sempre rispettato e che hai sempre aiutato. Sì, è da loro che prendete il più grande calcio nel sedere, ricordatelo”.

