Ilary Blasi ed Alvin conducono “Eurogames”, storica rivisitazione di “Giochi senza frontiere”

Va in onda, a partire da questa sera, in prima serata su Canale 5, “Eurogames”, rivisitazione dello storico “Giochi senza frontiere”, condotto da Ilary Blasi ed Alvin (è stata proprio Ilary a voler riportare il format in tv, proponendolo a Mediaset).

Lo storico programma, trasmissione di punta della Rai ora passata a Mediaset, nacque nel 1965 da un’idea del presidente francese Charles de Gaulle. A sua volta, “Giochi Senza Frontiere” si ispirava a un vecchio programma italiano del 1959, “Camapanile sera”. All’inizio, l’intento della trasmissione, ideata dal presidente francese, era quello di far sfidare giovani francesi contro giovani tedeschi. Si decise, poi, di ampliarlo ad altri Paesi europei. Le nazioni in gara si mettevano in gioco sostenendo una serie di prove da superare, attraverso le quali dovevano guadagnare punti. Ogni Paese aveva la possibilità di giocare un jolly e, seguendo una turnazione, poteva anche sostenere una prova speciale (chiamata “Fil rouge“). Infine, negli anni ’80, venne inserita anche una “scommessa“: una squadra poteva decidere di non giocare e scommettere sulla vittoria di un’altra, accaparrandosi gli stessi punti.

Il regolamento di “Eurogames”

La nuova versione del programma, chiamata appunto “Eurogames”, andrà in onda in diretta da Roma, precisamente da “Cinecittà World”, dove si svolgerà una competizione a squadre: : Italia, Germania, Grecia, Polonia, Russia e Spagna, si sfideranno l’una contro l’altra in 9 giochi che verteranno sulle tradizioni delle 6 Nazioni. Per l’Italia ci saranno in gara le città di Otranto, Folgaria, Catania, San Felice e Parma. A supervisionare i giochi ci saranno 6 arbitri guidati da Jury Chechi. Solo chi otterrà più punti passerà il turno per arrivare in finale. Ci saranno 300 concorrenti, 30 squadre (5 città per ogni Nazione) e solo un paese vincitore.

Chi vincerà? Lo scopriremo a partire da questa sera. Appuntamento in prima serata, alle 21:20 su Canale 5, con la prima puntata di “Eurogames”!

Maria Rita Gagliardi