Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 settembre 2019: Scorpione polemico, Ariete in agitazione

Giovedì 19 settembre 2019.

Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Ecco, per voi, l’oroscopo di Paolo Fox.

L’oroscopo di Paolo Fox

Ariete: chi vive un rapporto solido, potrebbe non avere molto tempo da dedicare alla sfera sentimentale in queste giornate. Questo potrebbe farvi accusare un po’ di nervosismo ed agitazione e questo riguarderà in particolare la giornata di domenica, quando vi sentirete particolarmente polemici. In questo periodo sono favorite le nuove partenze: dovete solo raccogliere le giuste energie per affrontarle! Ci sono alcuni progetti che vanno verificati.

Toro: le stelle sono dalla vostra parte e vi favoriranno soprattutto nella seconda metà della settimana ed in campo sentimentale. Le relazioni che sono nate agli inizi di settembre, ora saranno confermate e la giornata di domenica sarà particolarmente entusiasmante. Questo bell’oroscopo vi consente di fare nuovi incontri e ideare qualche nuovo programma.

Gemelli: questo weekend andrà via via migliorando e tra oggi e sabato potrete sentire che le relazioni registrano una ripresa. La sfera sentimentale si rinvigorisce! Chi ha vissuto qualche discussione agli inizi di settembre avrà modo di trovare buone soluzioni se il rapporto è solido. Dal punto di vista professionale, invece, c’è molto da investire, ma entro il mese di novembre potrete raccogliere i frutti del vostro duro lavoro!

Cancro: la giornata di domenica sarà ideale per parlare di amore e chiarire alcune situazioni. La settimana, tuttavia, non vi vede al top e sembrate essere particolarmente polemici e scontrosi. Dovrete aspettare solo fino agli inizi di ottobre per registrare un recupero in questo senso. C’è utto da riorganizzare ed è possibile che dobbiate rimettere in discussione molte cose che sembravano stabili. Questo discorso è vero sia per la sfera sentimentale che per quella professionale.

Leone: ora il consiglio per voi è quello di non essere eccessivamente acidi nei confronti degli altri, soprattutto se accusate lievi malesseri ed un po’ di nervosismo. Tra le giornate di venerdì e domenica avrete modo di riprendervi e di ravvivare un rapporto: le relazioni più stabili sono favorite da una Venere in ottimo aspetto. Periodo ideale anche per gli incontri di lavoro, ma il suggerimento è di non fare il passo più lungo della gamba.

Vergine: le stelle vi aiutano in questo periodo e vi danno la possibilità di risolvere problematiche di tipo professionale o familiare. Potrebbe anche essere in vista un trasferimento.

Fino al prossimo anno, dovreste fare attenzione a cogliere tutte le occasioni potenzialmente vincenti che vi si presentano davanti. Chi è più giovane ed ha l’opportunità di sviluppare un bel progetto dovrebbe darsi da fare e cercare nuovi contatti.

La sfera sentimentale può tornare ad essere attiva.

Bilancia: queste vi vedono un pò dubbiosi sul portare avanti o meno alcune situazioni e questo vale ad esempio per le persone più giovani, che potrebbero decidere di cambiare percorso di studio o iniziare un nuovo lavoro. Se le perplessità che vi attanagliano sono di tipo pratico, potreste cercare di affrontarle e risolverle grazie al sostegno di una persona giusta! Mercurio e Venere nel vostro segno zodiacale vi favoriscono e vi consigliano di guardarvi attorno.

Scorpione: la giornata di oggi vi vede giù di tono e facili alle polemiche: è importante perciò che cerchiate di essere cauti! Non volete tornare su decisioni già prese o su vecchie situazioni, ma è anche vero che le persone che in estate hanno dato vita ad una rottura ora sentono il bisogno di recuperare. L’oroscopo Paolo Fox vi segnala però che sarebbe una decisione tutt’altro che semplice da portare avanti!

I nuovi incontri, invece, sono favoriti da queste stelle ed entro la fine del prossimo mese potrete anche risolvere alcune problematiche.

Sagittario: hi ha qualcosa da dire dovrebbe approfittare per parlarne al più presto. Lo stesso vale per coloro che hanno intenzione di avviare un nuovo progetto, perché la giornata di oggi sarà dalla vostra parte. Domani e sabato, invece, potreste accusare un po’ di tensione a causa della Luna opposta.

I rapporti con gli altri ed i sentimenti sono invece favoriti da queste stelle, così come i viaggi. Momento ideale quindi per dare una piccola svolta a queste giornate.

Capricorno: grazie a Luna, Saturno e Marte in ottimo aspetto, la giornata di oggi si preannuncia entusiasmante e dalla vostra parte dal punto di vista professionale. Anche se negli ultimi tempi credevate di non poter più risolvere una certa problematica, adesso finalmente riuscite ad intravedere delle soluzioni.

Questa seconda parte del mese vi vede stanchi e polemici con le altre persone. Dal prossimo mese però potrete registrare un bel recupero, preludio di un anno che sarà dalla vostra parte!

Acquario: la giornata di oggi vi vede un po’ fiacchi, ma si tratta solo di una nota stonata in un oroscopo che invece vi aiuta. Nonostante il mese scorso vi abbia messo a dura prova mentalmente e fisicamente, adesso vi state riprendendo. Dovete cercare di aiutare il vostro fisico, magari assumendo degli integratori o delle vitamine: in questo periodo avete tante cose da fare e questo vi porta un po’ di stanchezza, che rischia di riversarsi anche nei rapporti con gli altri.

Pesci: nelle ultime settimane avete vissuto delle sensazioni non esattamente positive, ma questo non deve abbattervi perché questo non definisce anche il vostro prossimo futuro! Può darsi che qualcuno abbia cercato di screditarvi e che ci siano stati dei fraintendimenti, ma il prossimo mese vi regalerà un bel recupero sotto questo punto di vista. Stesso discorso per il prossimo anno, che sarà portatore di successi e gratificazioni.

Ora il consiglio è quello di soprassedere ed ignorare le provocazioni. Per stasera sarà meglio evitare di fare le ore piccole e cercare di non farsi prendere dal nervosismo.

Maria Rita Gagliardi