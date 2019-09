Tragedia a Catania: un uomo dimentica il figlio di 2 anni in auto che muore a causa del caldo. Vano il tentativo di salvare la vita al bimbo con una corsa disperata in ospedale.

Questa mattina un padre di 38 anni è uscito di casa intorno alle 8 con il figlio di 2 anni sul seggiolino. L’uomo doveva lasciare il piccolo all’asilo e dopo recarsi al lavoro all’Università di Catania. Durante il tragitto, però, ha avuto un black out ed è andato direttamente verso il luogo di lavoro, lasciando il bambino sul sedile posteriore dell’auto. Per l’intera mattinata il padre ha svolto le proprie mansioni senza che nulla gli ricordasse che il figlio era rimasto in macchina. Oggi nel capoluogo etneo, infatti, c’era una temperatura compresa tra i 30° ed i 34° che all’interno di un’abitacolo colpito dal sole possono facilmente lievitare sui 40°.

Lascia il figlio in auto sotto il sole: il bimbo muore a causa del caldo

Intorno alle 13 l’uomo riceve una telefonata dalla moglie, preoccupata dal fatto che il figlio non fosse all’asilo all’orario d’uscita. In quel preciso istante ha compreso quello che era successo e si è lanciato in strada, correndo con tutte le sue forze in corpo per raggiungere l’auto il prima possibile. Quando è giunto in prossimità del veicolo il bambino era già privo di coscienza. Disperato, l’uomo si è messo alla guida dell’auto e si è diretto a tutta velocità verso l’ospedale Policlinico. I medici, però, gli hanno confermato i suoi più grandi timori: il bimbo era morto. Il padre ha immediatamente denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine che adesso stanno esaminando il caso.

Casi come questo, malauguratamente, sono più frequenti di quanto si pensi. L’ultimo incidente di questo tipo si è verificato lo scorso mese negli Stati Uniti: il padre si è dimenticato dei figli gemelli in auto per tutta la mattinata e parte del pomeriggio, scoprendo solo troppo tardi il tragico errore commesso.