Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi giovedì 19 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 19 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 19 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una seconda puntata della serie tv “Un passo dal cielo”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Ella e John”: per sfuggire ad un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, gli ottantenni Ella, fragile ma lucida e John Spencer, malato di Alzheimer, partono con il loro vecchio camper “The Leisure Seeker”. In seconda serata, una nuova puntata di “Stracult Live Show”.

Su Rai 3 va in onda il film “Money Monster-L’altra faccia del denaro”: Lee Gates è un conduttore televisivo che è divenuto un guru della finanza. Quando perde tutti i soldi della sua famiglia in un brutto investimento, Kyle Budweell prende Lee e il suo intero programma in ostaggio, minacciando di uccidere l’uomo, qualora non riottenga indietro il suo capitale. Mentre le azioni iniziano a salire come conseguenza dell’eco mediatica, la situazione degli ostaggi fa luce su un possibile scandalo che interessa la compagnia su cui Kyle ha investito. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”, seguito dal “Premio Persefone”, gli Oscar del teatro.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata di “Eurogames”, rivisitazione dello storico “Giochi senza frontiere”, condotto da Ilary Blasi ed Alvin. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Bastardi senza gloria”: Francia, II Guerra Mondiale. Un gruppo di soldati americani, di origine ebraica, viene paracadutato sul suolo francese, per una missione speciale. Tuttavia, l’intenzione del gruppo non è solo quella di portare a buon fine l’azione bellica loro assegnata, ma anche quella di uccidere il maggior numero possibile di tedeschi. Per riuscire nell’impresa, i soldati si serviranno anche di una serie di armi non convenzionali. In seconda serata, il film “Grindhouse-A prova di morte”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “Piazzapulita”, seguito dalla replica di “Otto e mezzo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo la prima puntata della nuova stagione di “Shopping Night”.

