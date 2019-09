Andrea Damante, a Verissimo, risponde alle accuse di Giulia De Lellis: “L’ho tradita due volte”

Ospite a “Verissimo”, Andrea Damante risponde alle accuse mosse dalla ex Giulia De Lellis, nel suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”.

Mentre il libro di Giulia De Lellis, “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” sta registrando un boom di vendite (si parla di 130mila copie vendute in un solo giorno), Andrea Damante, ospite a “Verissimo” (la puntata è stata registrata oggi, ma andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5), risponde alle accuse mosse dalla ex che ha parlato della fine della loro relazione, dovuta a diversi tradimenti da parte di lui.

Proprio parlando dei presunti tradimenti, Andrea, ex tronista di “Uomini e Donne”, ha dichiarato:

“Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo”.

Sui motivi della loro separazione:

“Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti. Quando sono partito per un lavoro a Los Angeles ho lasciato il mio pc con WhatsApp collegato. Penso che Giulia abbia trovato dei messaggi scambiati con un mio amico e credo abbia intuito lì del tradimento”.

A Silvia Toffanin che gli chiede se si siano vere le telefonate fatte dalla De Lellis alle presunte amanti, Damante risponde:

“Questa storia è romanzata. Che lei abbia chiamato mi sa tanto di poesia. Giulia esagera, è molto emotiva. Non è la verità. Nel libro la cosa è stata un po’ ingigantita”.

Dopo avere smentito alcune frasi del libro, nelle quali Giulia parla di abitudini alimentari stabilite a tutti i costi dall’ex (Damante definisce “romanzate” tali frasi), Andrea aggiunge:

“Ci sono stato malissimo. Lei a quanto pare, però, ha avuto la forza di rifidanzarsi uno, due, tre volte. Io invece sono stato sempre solo, anche perché non me la sentivo di iniziare una storia, ero ancora attaccato a lei”.

Andrea Damante: “Io e Giulia non torneremo insieme”

Infine, riguardo ad un possibile ritorno di fiamma:

“Non penso. Ma nella vita non si sa mai. Io e lei proviamo un sentimento che proveremo per sempre. E’ stata una storia bellissima”.

Maria Rita Gagliardi