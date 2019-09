Andrea Damante a Verissimo lancia una frecciatina a Giulia: “Ha avuto la forza di rifidanzarsi tre volte” – VIDEO

Andrea Damante a Verissimo ammette di aver sbagliato quando ha tradito Giulia De Lellis, all’ex fidanzata lancia una pungente frecciatina

Andrea Damante sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata che andrà in onda domani 21 settembre su Canale 5.

L’ex tronista ha spiegato che lui e Giulia De Lellis erano già in crisi da tempo, litigavano molto ed è anche per questo che tra loro è finita. In merito a ciò ha detto: “Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti.”

Damante ha svelato quante volte ha tradito l’ex fidanzata: “Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo”.

Il noto deejay non ha perso occasione per lanciare una pungente frecciatina a Giulia De Lellis, ci ha infatti tenuto a precisare di essere rimasto single dopo la loro rottura a differenza sua.

L’ex tronista ha infatti concluso dicendo: “Mi sono assunto le mie colpe. Ci sono stato malissimo. Lei a quanto pare, però, ha avuto la forza di rifidanzarsi uno, due, tre volte. Io invece sono stato sempre solo, anche perché non me la sentivo di iniziare una storia, ero ancora attaccato a lei”.

Sara Fonte

