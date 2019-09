Quarta giornata di Serie A al via con l’anticipo del venerdì sera fra Cagliari e Genoa. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile su Sky.

Il primo incontro della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si giocherà questa sera alle 20.45 con la sfida fra padroni di casa del Cagliari e il Genoa di Andreazzoli.

Il Cagliari, dopo le due sconfitte iniziali, è reduce da un importante successo in trasferta a Parma per 1-3 e vorrà continuare a incamerare punti preziosi in classifica. Mancherà ancora Nainggolan per il solito problema muscolare al polpaccio; a centrocampo Maran si affiderà all’esperienza di Cigarini in cabina di regia supportato da Rog e Nandez ai suoi lati. In avanti il Cholito Simeone è tornato al gol in Serie A contro il Parma dopo tanti mesi di digiuno e cercherà di ripetersi. Ceppitelli e Klavan agiranno al centro della difesa.

Il Genoa ha interrotto la sua striscia positiva contro l’Atalanta domenica scorsa. Andreazzoli si affida ancora una volta alla giovane coppia d’attacco Kouamè-Pinamonti che tanto bene ha fatto in questo inizio di stagione. Capitan Criscito, già autore di due gol dal dischetto, guiderà la retroguardia genoana.

Le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Lu. Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Castro; Joao Pedro, Simeone.

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamè.

Genoa-Cagliari è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 20.45 di stasera su Sky Sport Serie A, canale 202, e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Su 30 incontri disputati a Cagliari ben 19 sono state le vittorie dei padroni a fronte dei 4 successi del Genoa, mentre 7 sono stati i pareggi in totale. Nella passata stagione il Cagliari si impose di misura per 1-0 grazie al gol di Farias.