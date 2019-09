Cenni biografici su Francesca Manzini, concorrente di “Amici Celebrities”.

Francesca Manzini sarà tra i concorrenti della prima edizione di “Amici Celebrities”, versione vip dello storico talent show condotto da Maria De Filippi che andrà in onda a partire da sabato prossimo, in prima serata su Canale 5. Ecco qualche nota biografica sull’imitatrice ed attrice.

Francesca Manzini è nata a Roma, il 10 agosto 1990. Fin da giovanissima, si diverte ad imitare per gioco vari personaggi dello spettacolo e non solo. Pian piano il suo talento cresce e non passa inosservata, tanto che le sue imitazioni l’hanno resa famosa in tutta Italia. Tra i suoi personaggi più riusciti e di maggior successo troviamo: Mara Venier, Simona Ventura, Asia Argento e Maria De Filippi.

Età, biografia e curiosità su Francesca Manzini

La popolarità di Francesca cresce quando entra in una delle maggiori radio italiane: RDS. Nel 2018, recita al fianco di Carlo Verdone, nel film “Benedetta follia”. Della sua vita privata non si sa molto, infatti la Manzini è molto riservata. Suo padre è il team manager sportivo Maurizio Manzini che ha lavorato con la SS Lazio. In passato, Francesca ha sofferto di anoressia.

