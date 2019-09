Emma Marrone ai suoi tantissimi fan svela di avere un problema di salute, la cantante dovrà fermarsi per un po’ per curarsi

Emma Marrone ha svelato ai suoi tantissimi fan di essere costretta a prendersi una pausa dalla musica a causa di un problema di salute che deve curare.

La cantante, tra le tante cose su Instagram ha scritto: “Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili.

Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di @radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione.”

Emma Marrone ha concluso il suo annuncio dicendo: “Emma ha Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero, andrà tutto bene! Emma.”

Sara Fonte

