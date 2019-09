Fabrizio Corona in carcere: Barbara d’Urso mostra foto e testimonianze dell’ex paparazzo a Live-Non è la d’Urso – VIDEO

Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso mostra foto e testimonianze di Fabrizio Corona in carcere

Dopo mesi di silenzio si torna a parlare di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi a marzo aveva fatto pace con Barbara d’Urso, la conduttrice nella prossima puntata di Live – Non è la d’Urso in onda domenica 22 settembre mostrerà alcune immagini di Corona in carcere.

Corona prima di tornare in carcere dopo che il magistrato gli ha sospeso l’affidamento terapeutico, era stato sei mesi in libertà.

Le foto sono state scattate durante un torneo di calcio di beneficenza al San Vittore. La d’Urso oltre a mostrare le immagini di Corona ascolterà anche alcune testimonianze di chi nell’ultimo periodo ha incontrato l’ex fotografo.

Per conoscere tutti i dettagli non ci resta che attendere la prossima puntata di Live – Non è la d’Urso.

Sara Fonte