Quindi, una battuta sulla scelta del nome del partito (‘Italia viva’): “. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema”.

Una frecciata non di poco conto, da parte di un veterano della politica italiana che non pensa il partito renziano possa durare a lungo.

Anche a causa del personalismo: “Pensiamo a Trump e Bolsonaro. Il primo esempio, in qualche modo, è stato Berlusconi. Oggi però i personalismi sono ancora più esasperati fino a rischiare il ridicolo”.

Ed i partiti personali non vanno lotano: “Attenzione che i partiti personali funzionano la prima volta. Ripeterli crea problemi. Questo vale per tutti, per Renzi e forse anche per Salvini”.