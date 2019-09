Venerdì 20 settembre 2019.

Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox, quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Ecco, per voi, l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete: il fine settimana si prospetta vincente anche se non siete pienamente convinti di ciò che state facendo, vorreste sempre raggiungere risultati ottimali. Paolo Fox consiglia di non farvi scoraggiare perché ciò che seminate oggi darà i suoi frutti nel prossimo futuro. Le giornate del weekend dedicatele all’amore e al partner.

Toro: il transito di Urano nel vostro segno ha determinato o determinerà qualche cambiamento. Certo non si tratta di una scelta forzata ma chi vuole migliorare la qualità della propria vita dovrà optare per qualche trasformazione, che si tratti di un trasferimento o di un cambiamento in ambito professionale. Si tratterà di scelte coraggiose e chi ha la fortuna di avere accanto il partner giusto in questa fase di transizione, potrà consolidare il proprio rapporto.

Gemelli: questa giornata si apre con la Luna nel segno e si rivela efficace per i rapporti con i colleghi e con il partner. Sarete più propensi al dialogo e al confronto soprattutto in amore che nelle prime settimane del mese è mancato. L’oroscopo Paolo Fox consiglia ai cuori solitari di non esitare se si è interessati ad una persona in particolare. Agite!

Cancro: si chiude una settimana abbastanza tesa e nervosa sia sul lavoro che in amore. L’astrologo consiglia di fare le cose con calma. Domenica sarà utile prendere una pausa e riflettere sul da farsi. Chi invece ha iniziato da poco una nuova relazione deve stare attento perchè non tutte le cose sono ancora definite.

Leone: sebbene le giornate centrali della settimana siano state un po’ caotiche, il weekend promette dei risvolti positivi sia in ambito professionale che sentimentale. L’astrologo vi invita a riflettere bene in merito al vostro futuro professionale. Se avete dei progetti in cantiere o delle idee da realizzare, questo è il periodo favorevole. L’oroscopo suggerisce entro Novembre.

Vergine: chi ha un rapporto che non va più bene da tempo, ormai compromesso non sarà un oroscopo positivo a far cambiare la situazione. Se in una relazione si è ormai rotto qualcosa bisognerà decidere di porle fine. Quelli che invece vivono un rapporto felice e solido possono pensare a compiere grandi passi. In questo weekend potreste essere molto impegnati e quindi sentirvi stressati. Cercate di staccare la spina.

Bilancia: le giornate del weekend sono ideali per le emozioni e in generale i sentimenti. Quelli che vivono un rapporto felice e consolidato possono confermarlo. Venerdì e sabato si prospettano dunque due giornate interessanti. Domenica potreste sentirvi un po’ giù di tono, come la scorsa settimana. L’oroscopo Paolo Fox consiglia, in vista di questo fine settimana, di agire adesso se avete intenzione di parlare d’amore o avere un chiarimento con qualcuno.

Scorpione: molti di voi da tempo cercano di ritrovare l’equilibrio e forse anche una condizione fisica migliore perchè per alcuni gli ultimi due anni potrebbero aver riservato qualche problema da superare. C’è chi ancora non sa cosa fare sul lavoro se troncare o meno un contratto o una collaborazione, ma dal mese prossimo i dubbi potrebbero svanire. Domenica sarà la giornata migliore per parlare d’amore e dedicarsi al partner.

Sagittario: in questa giornata di venerdì potrebbero esserci dei blocchi, degli imprevisti o dei ritardi. L’astrologo consiglia dunque di pianificare tutto al meglio. In amore se una persona non comprende il vostro stato d’animo o le vostre parole, il consiglio è quello di mantenere la calma. Domenica inizia un graduale recupero: recuperate determinazione e volontà di azione. Attenzione però a non strapazzarvi troppo!

Capricorno: approfittate delle giornate del fine settimana per mettere “i puntini sulle i” e chiarire determinate questioni familiari, non è esclusa la possibilità di qualche discussione. Favoriti quelli che negli ultimi mesi hanno accettato una nuova sfida o portato avanti un nuovo progetto di lavoro. In amore cercate di evitare conflitti.

Acquario: questo fine settimana finalmente potete approfittarne per riposarvi e fare le cose con calma. Si prospetta anche un buon recupero dal punto di vista emotivo: potete ritrovare la giusta energia e gli stimoli per andare avanti e superare i problemi passati. Chi di recente ha vissuto una separazione, adesso può iniziare a scrivere un nuovo capitolo.

Pesci: le giornate del fine settimana potrebbero portare tensione e agitazione ma non disperate perché domenica inizia la ripresa. Venerdì e sabato potreste rimuginare su situazioni passate e ricordare un tradimento subito durante l’estate o una delusione vissuta di recente. Questo periodo è ancora di stasi per quanto riguarda eventuali contenziosi legali o burocratici. Con la fine dell’anno alcune situazione potrebbero finalmente sbloccarsi.

Maria Rita Gagliardi