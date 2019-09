Una pantera nera cammina sul cornicione di un palazzo, residenti spaventati. E’ allarme

L’enorme felino passeggiava sui tetti di un edificio nel cuore di una città. Sedici vigili del fuoco impegnati, oltre due ore per immobilizzare la pantera

Non riuscivano a credere ai loro occhi, residenti e pedoni, quando alzando gli occhi hanno notato la presenza di un enorme pantera nera che camminava sui cornicioni di un edificio residenziale. L’episodio che ha allarmato i presenti è avvenuto in una città francese, Armentières, nel nord del Paese a poca distanza dal confine con il Belgio. Uno degli abitanti ha raccontato di aver pensato, inizialmente, che si trattasse del suo gatto ma quando si è reso conto che la testa del felino era troppo grande è scappato al piano di sotto dalla vicina e da qui ha chiamato i pompieri. Sul posto sono dunque arrivati i vigili del fuoco, increduli quanto i residenti nell’osservare una pantera nera camminare senza paura davanti alla finestra dell’edificio. Per prima cosa è stato creato un perimetro di sicurezza ma nel frattempo la pantera era entrata in una casa, nella quale si trovava una 15enne che è letteralmente fuggita. Qui è stato possibile bloccare il felino, del peso di circa 30 kg e delle dimensioni di un grosso cane.

Il felino è entrato in una casa, 15enne terrorizzata

Ci sono volute circa due ore per completare l’operazione che ha tenuto impegnati sedici vigili del fuoco: con un sedativo è stato possibile addormentare l’animale, messo in una gabbia per essere consegnato nelle mani degli uomini della forestale che a loro volta si sono recati alla Lega per la protezione degli animali. Secondo gli esperti la pantera sarebbe domestica, scappata da un’abitazione e avrebbe circa 6 mesi. Non è identificato e non ha microchip, si teme dunque che possa far parte di un traffico di animali. Per il proprietario, che secondo Le Parisien si sarebbe dato alla fuga, il rischio è quello di una multa di 15.000 euro o un anno di reclusione, per diversi reati.